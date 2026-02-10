主管怒20多歲新人「事沒做完準時下班」 一票卻不挺：得給加班費

生活中心／倪譽瑋報導

某傳產的小主管抱怨，20多歲的新人總是手上案子還沒用好就下班。（示意圖／資料照）

日前一名主管發文指出，他帶一位00後新人，對方都18點準時下班，某次17時50分通知隔天早上開會用報表有問題，被回「我下班了」；還有下班後訊息永遠不讀等，質疑現在新人是不是都覺得「準時下班」比「把事做完」重要？貼文曝光，一派網友批評新人，也有人疑惑，隔天要用的報表卻在17時50分才發現有問題，「如果他是很早就把報表給你，那真的很不合理」、「加班要給加班費」。

傳產小主管抱怨 新人報表沒處理完就下班

近期有某傳產的小主管在Dcard發文指出，自己是八年級生，能理解工作與生活平衡，也不喜歡加班文化、更不是喜歡留人的主管，但基本該做到的是「工作要在時間內完成」。近期帶了一位剛畢業的00後（2000年至2009年間出生）的新人「真的讓我刷新三觀。」

原PO說明，新人來了兩個月，每天上班到17時59分就開始收包包，18點整準時打卡走人，儘管手上的案子明明還沒用好，但仍選擇準時離開公司；例如某次Excel報表數字有異常，在17時50分提醒那位新人看一下，對方卻回應「哥，我下班了，明天早上再弄。」問題是報那表隔天一早開會就要用，最後是自己留下來幫忙重做。

新人堅持準時下班 離開後也不留意公事

隔天原PO找新人溝通，對方一臉無辜地說「勞基法不是規定時間到就可以走嗎？加班要給加班費欸」這讓他很不解，是因為效率差、做錯事才需要留下來修正，如果這算加班費「那我們這些幫你收爛攤子的人算什麼？」

除了上班時間，那位新人還有其他表現讓原PO不滿，例如上班時間帶著Airpods聽音樂，被呼叫時常聽不到；還有下班時間訊息永遠「不讀不回」，難以交代事情，自己是新人時也想準時下班，但「至少會確認當天進度沒問題才敢走吧？」

眾人意見不一 部分認為應給加班費

對於新人「我就爛、你不能拿我怎樣」的態度，原PO疑惑，現在講責任感好像變成一種「奴性」，講職場倫理變成「倚老賣老」，好奇現在00後的職場觀都這樣嗎？「還是我真的老了，跟不上這種『躺平』的節奏？」

貼文一出，部分人覺得新人的行為合理，「本來就是準時下班，加班要給加班費」、「如果他是很早就把報表給你，那你下班前10分鐘才說要他改報表，那真的很不合理」；部分人則搖頭批評，「隔天開會要用的資料沒做完就回家，這種事我是做不出來啦」、「身為一個00後，我至少會知道說要把手上該做的事情做完」。

