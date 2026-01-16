主管應酬喝到深夜 隔天零宿醉照常上班！ 他曝「關鍵秘訣」





當上主管後，下班後難免需要參加交際應酬。一名網友表示觀察到不少年薪破百萬的高級主管，即使下班後應酬，隔天仍能照常工作和開會，讓他頓悟職場上「自律」才能走得長遠。

該名網友在論壇Dcard上以「年薪百萬的生活是怎樣」為題發文分享自己的職場觀察。稱自己在金融業工作多年，發現許多年薪百萬的主管，幾乎每天晚上都有飯局或應酬。下班後的聚會理應相當消耗體力，不可思議的是，這些主管隔天早上都能如常上班，看不出因前晚的應酬宿醉或精神不濟，甚至還能早起運動、準時開會，狀態好到讓人懷疑「看不出來前一晚有應酬」。

廣告 廣告

▼原PO發現某些主管即使下班後經常有應酬，但隔天都能照常上班，看不出宿醉或疲倦。（示意圖／取自Pexels）

他觀察了一陣子後，發現這些主管之所以能在應酬隔天照常工作，並不一定都是酒量過人，而在於做好事前準備。例如若主管得知當晚有需要喝酒的應酬，下班前就會先吃雞胸肉等食物墊胃，也會準備好能幫助緩解宿醉不適的蜂蜜水，再吞一包醒酒保健品，確保整場應酬不失態、身體負擔降到最低，隔天依然能正常上班。

▼原PO提到，自己的父親也是自行創業的老闆，平日晚上和週末也常陪客戶應酬、打高爾夫等，但同樣不會影響隔天工作。（示意圖／取自Pexels）



此外，他也分享自己當老闆的父親經驗，表示父親也常平日晚上陪客戶喝酒、週末陪打高爾夫，但總是堅守「隔天上班時間一定正常處理公事」的原則，絕不讓社交活動影響工作，方法也同樣是「事先做好準備」。自己的觀察和父親的經驗，讓他認為，真正能在職場上走得遠、爬得高的人，並不是拿健康去拚，反而會更懂得顧好生活與身體。

此話題引來網友討論，不少人也有同感，並分享類似經驗：「上周二晚上去應酬，客戶是有名的酒鬼，我也是到場前先吃一包醚立克，才敢開始喝，當天狀態非常好把對方灌倒前也完全沒有失態，隔天起床完全沒有宿醉頭痛，快快樂樂進公司簽單」、「我爸也是，快60歲的人前一天喝到咪咪貓貓，隔天照樣早上8點出門上班」，也有網友建議，若真有應酬，可以事前查相關常識：「可以上網查一下躲酒文化，會學到很多從沒想過的小知識！」

（封面示意圖／取自Pexels）

更多東森財經新聞報導



老闆要求應酬「裙子越短越好」 OL嘆：月薪不到40K值得嗎？

拚十年升主管！ 換來「加薪2%責任200%」 他嘆：不如買股自己賺

關心還是管太多？主管狂問「1個月存多少」！還不准喝手搖飲