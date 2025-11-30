主管私下找她稱「被國稅局查稅」 社會人驚：在抓替死鬼

一名女子在Dcard發文表示，上個月主管私下找她，聲稱她被國稅局點名查稅，要求她交出2024年的帳戶明細。原PO當下不敢置信反問自己怎麼會被查稅，但主管並未多說，僅要求她在這禮拜把明細交出來。貼文曝光引發熱議，內行人急阻止：「明顯就是逃漏稅在抓替死鬼」。

一名女性上班族表示主管要求她交出去年帳戶明細， 聲稱她被國稅局點名查稅，所幸朋友及時阻止 。（示意圖／pexels）

原PO表示，之後與朋友聚餐時提及此事，抱怨自己竟然被國稅局點名查稅，實在不可思議。朋友聽到後覺得有異，表示既沒開公司，也沒警示帳戶，怎麼會被國稅局點名，且國稅局若真要查稅，會寄公文書給本人，而非公司。朋友進一步詢問原PO是否有將勞健保保在公司，原PO表示自己保工會，但每年都有主動報稅。朋友因此推斷是公司作假帳被查到，想找個基層員工推出來當替死鬼。

廣告 廣告

朋友提醒原PO，帳戶是個人隱私內容誰都不能給，國稅局查帳也是透過本人不會透過公司傳話，這個時候就應該要注意。原PO聽完後恍然大悟，大喊太缺德。貼文曝光後，不少網友紛紛留言阻止，有網友表示「帳號資料絕對不要給，如果強迫要給，就回有問題就到勞工局調解」、「除了不給帳戶外，你最好也趕快找下一個工作，離開這裡，連這種都能騙，還有什麼更缺德的事情做不出來」、「帳戶明細是自己最重要的資料，千萬別亂給」。

不少人也提醒，「明顯就是逃漏稅在抓替死鬼」、「快跑吧，提離職記得要錄音存證保護自己」、「你朋友說的是對的，國稅局要查稅會直接通知你，怎麼可能跟公司老闆說」、「如果經濟狀況許可，最好再去諮詢律師，讓法律保護你」、「最好自己打電話去國稅局問清楚，帳戶明細是個人隱私，還是第一次聽到工作上有這種需求的，好誇張」。

延伸閱讀

當太魯閣光環不再！ 農民以「秀林三寶」打造在地新亮點

國道客運回饋再升級！TPASS 2.0++ 12/1上路

平溪天燈「合法飛」！台鐵平溪線停駛期間啟動施放示範區