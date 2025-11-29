「主管說我被國稅局點名查稅」上班族被要求交出帳戶明細 朋友1句話點醒她！網狂喊：快跑

主管突要「帳戶明細」？上班族信以為真被查稅，結果真相完全不是這回事…。（示意圖，與本文無關/photo-ac）

一名上班族分享一段離奇經歷，指稱主管突然通知自己「被國稅局點名查稅」，並要求提供今年度的帳戶明細。當事人一度信以為真，直到與朋友聊天後才驚覺情況不尋常。該事件分享到網路上後，一票網友驚喊：「絕對不能給！」

主管突說「你被查稅」？為何通知不是寄給本人？

原PO前天（27日）在Dcard指出，上個月主管私下告知：「你被國稅局點名查稅，你要準備2024年的帳戶明細交給我。」她嚇到反問主管：「我被查稅？」然而主管語氣十分堅定地回她：「對，記得這禮拜繳交帳戶明細給我。」

廣告 廣告

直到和朋友談及此事後，整起事件才開始露出破綻。朋友連續詢問「你開公司嗎？」「還是什麼警示帳戶？」等問題，當事人都否認，讓朋友立即起疑。

國稅局查稅怎麼通知？帳戶明細能不能給主管？

朋友提醒，國稅局若要查帳，一定會由官方直接寄送文件至本人，而非透過企業主管傳達，更不會要求提供個人帳戶明細。

帳戶資訊屬於高度隱私，無論對象為公司或主管，都沒有權限要求調閱。朋友傻眼推測：「什麼東西 …你們公司是不是逃漏稅被抓到啊！」聽了原PO一連串的回答後，朋友更肯定地說：「你們公司逃漏稅被抓，在做假帳 …」

貼文曝光後，許多網友留言：「真實情況應該就是你朋友說的那樣，你的帳號資料不要給你老闆，他如果強迫你給，就跟他說 有問題那就到勞工局調解」「啊就逃漏稅在抓替死鬼」「這騙誰 他是詐騙集團吧」「也太扯了吧 超缺德的 最好自己打電話去國稅局問清楚 帳戶明細是個人隱私 還是第一次聽到工作上有這種需求的 好誇張」「有什麼問題，應該是政府人員直接跟你對接，哪有透過你老闆當中間人的道理？」

也有網友勸原PO快逃：「除了不給帳戶外，你最好也趕快找下一個工作，離開這裡，連這種都能騙，還有什麼更缺德的事情做不出來」「快跑 離職以前都要記得隨時錄音存證 要保護自己」「快逃！所有的資料都要備份下來。如果經濟狀況許可，最好再去諮詢律師，讓法律保護你」

更多鏡週刊報導

不敢接電話不是你怪！是大腦在求救 電話恐懼症「5大症狀超多人中」醫解析改善方法一次看

年輕人買房煩惱大！老屋大坪數vs.新成屋小宅 網友存錢買房「真心抉擇大公開」

飯後別急著刷牙！牙醫揭「琺瑯質崩壞速度翻倍」真相 越刷越傷還更容易蛀牙