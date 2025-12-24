主管連2週「爽放4天連假」要跟著休？眾急阻止：留到明年放16天

生活中心／朱祖儀報導

不少人連2週放4天連假。（示意圖／資料照）

2025年即將到尾聲，不少人開始計畫自己的年末假期，就發現明（25）日和下週四都是國定假日，如果這週五（12月26日）及下週五（1月2日）都請假，就能連續2週都放4天連假，一名OL看到同事都用這種休假方法，也忍不住心動。但網友看了都建議，「留著明年休16天！」

一名女網友在Threads發文表示，發現同事12月26日和1月2日都請假了，就連主管也休假，讓她開始猶豫要不要也跟著請假，還是應該留到後面的假期再使用，因為拿不定主意，只好PO文詢問網友。

不少人都建議把假留著，「如果是主管跟討人厭的同事休假，我一定會去上班，神清氣爽、心情愉悅的去上班」、「主管請假，那可以去上班」、「主管跟同事不來，那你就一定要去上班啊！別浪費了他們的假」、「你該煩惱的是那天要訂什麼下午茶」，還有人建議，「請過年開工後的4天，變成連休16天更chill」

請4天狂放16天！2026年請假攻略曝光

行政院人事總處公布2026年（民國115年）行事曆，整年度放假天數為120天，比今年多出5天假期，且3天以上的連假高達9個。由於《政府機關配合紀念日與節日補假及調整放假處理要點》，已刪除調整上班日為放假日並補行上班的規定，也不會再因為湊連假而補班補課。

值得注意的是，明年元旦在週四，因為不會為了湊連假進行補班補課，所以只休1天，若想要連假可以自行請特休。另外，明年春節時間較晚，若請2月23日至26日，可以把春節連假及228連假串在一起，狂放16天。

2026年行事曆9大連假一次看

★農曆春節：2/14（六）至2/22（日）共9天

★228和平紀念日：2/27（五）至3/1（日）共3天

★兒童節及清明節：4/3（五）至4/6（一）共4天

★勞動節：5/1（五）至5/3（日）共3天

★端午節：6/19（五）至6/21（日）共3天

★中秋節及教師節：9/25（五）至9/28（一）共4天

★國慶日：10/9（五）至10/11（日）共3天

★光復節：10/24（六）至10/26（一）共3天

★行憲紀念日：12/25（五）至12/27（日）共3天

2026行事曆（圖／翻攝自行政院人事行政總處）

