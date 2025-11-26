主管遭爆私用自技工當廚娘 疾管署「不予懲處」原因曝光

本刊先前接獲爆料，疾管署東區管制中心簡姓主任，讓技工替他料理早餐、午餐。（讀者提供）

本刊先前接獲爆料，指衛福部疾管署東區管制中心簡姓主任，讓技工替他料理早餐、午餐，同樣公器私用，但基層員工向政風室檢舉，簡僅被告誡，引起員工不滿。對此，疾管署今（26）日表示，由全體與會委員進行投票，表決結果為「不予懲處」。

主管遭爆私用自技工當廚娘

一位民眾告訴本刊，簡男在東區管制中心任職多年，長期辱罵、咆哮、貶低下屬，還濫用權力指示女技工每天早上7點多替他備早餐，除了要準備熱地瓜和茶葉蛋等主食，還要備妥咖啡、茶或豆漿、燕麥粥等至少2種以上的飲品，讓簡搭配早餐飲用。

當事人表達沒有遭霸凌 疾管署「不予懲處」

疾管署今日表示，為釐清本署東區管制中心主管人員於今年7月被投訴讓技工為其料理早、午餐一案，所涉行政管理爭議與是否涉及霸凌情形，疾管署啟動員工協助方案關懷機制，於11月24日至26日間，請東區管制中心33名同仁匿名填寫員工協助方案問卷，瞭解其實際感受。

疾管署指出，為進一步瞭解該技工是否遭霸凌，羅署長並親自拜訪當事人，並獲其同意於記者會中公布相關陳述內容，依當事人表達，其並無遭霸凌情形。至於就該主管人員行政管理欠妥部分，經今日下午疾管署召開考績委員會就該事件進行充分討論，並參酌該技工陳述內容，及考量該事實發生之原因、動機及影響程度後，由全體與會委員進行投票，表決結果為「不予懲處」。

另就職場環境方面，疾管署說明，目前雖未完全收齊東區管制中心同仁之回復問卷，但就已陸續收到部分，確有部分同仁反映行政管理面有業務分配不均、開冷氣條件太嚴等欠妥之處，考量後續尚需就同仁於問卷反映事項妥為調整改善，已指示副署長曾淑慧自下週一起進駐東區管制中心詳細瞭解實際情況，督導並協助規劃辦理相關需調整和改善的措施。

疾管署指出，依據技工的陳述，本事件尚無霸凌情事，但技工幫主管人員加熱微波食物，甚至切水果、將加熱後的食物擺盤等，雖是其主動為之，難免易招致特權或討好長官的疑慮，為端正風氣，疾管署將通案檢討，除了禁止主管指派同仁從事上述行為以外，也會與技工座談瞭解有無其他超出工作範圍的項目。

疾管署還說，羅署長重申疾管署維護友善健康職場環境之立場，期使同仁能安心投入工作、溝通表達意見無礙，後續會加強辦理職場霸凌防治相關教育課程，除預防事件發生、也會加強宣導相關申訴管道並確保管道之暢通。

