主管、同事連2周放4天 上班族勸年後再請「爽休16天」

明天（25日）行憲紀念日及下周元旦剛好都在星期四放假一天，隔天周五上班，接著又是周休假期，一名女網友表示，日前發現主管、同事連兩周的星期五都請假，讓她開始動搖，在思考要用掉特休，還是留到之後再請。話題引發許多討論，有網友建議請過年後開工的4天，9天春節連假加上自己請的4天，接著休3天228連假，一共可以放16天。

一名女網友昨在Threads發文表示，發現同事周五（26日）、下周五（1月2日）都請假了，連主管也請了，等於連續2周都連休4天，原PO也有點心動，不過在思考要現在用掉特休，還是留到之後再請。

話題引發許多討論，大家紛紛提供意見，「我就是請這2天」、「我兩個同事也是，請了26日、31日和1月2日」；也有人笑說，「主管跟同事不來，那妳就一定要去上班啊」、「其實公司人少也蠻好的，沒人吵妳」、「當然是有事再請，沒必要跟風和別人一起請。」

還有一名網友建議，「請過年結束開工後的那4天，變成連休16天更chill（放鬆）。」仔細查看2026年的行事曆，明年春節假期從2月14日放到2月22日共9天，23日開工，上班4天後再碰上3天228連假，若中間4天上班日都請假，等於從2月14日一路放到3月1日，爽休16天。

