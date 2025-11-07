主系統工程新案啟動 銳澤Q3 EPS創同期新高

銳澤總經理周谷樺。

高科技廠房氣體供應系統大廠銳澤實業股份有限公司(7703)於今日公布2025年第三季合併營收達6.01億元，較去年同期成長28.16％，受惠台灣地區客戶訂單保持穩定成長態勢，加上業外匯兌收益貢獻，帶動第三季稅後淨利達0.67億元，年增37.73％，每股稅後盈餘(EPS)達1.94元，年增26.80％，創歷年同期新高水準。累計2025年前三季合併營收達17.78億元，稅後淨利達2.33億元，每股稅後盈餘(EPS)達6.74元，分別年增34.82％、53.92％、40.42％。

銳澤表示，累計前三季氣體二次配工程業務較去年同期成長117％，占整體營收比重已達72.4％，受惠台灣半導體與記憶體客戶擴產帶動下，持續貢獻良好營收表現，其次，氣體主系統工程隨半導體相關客戶多項新建與擴廠專案開始步入施工階段，帶動累計前第三季主系統業務營收占比達24.8％，有助於持續奠定未來營運良好動能。

銳澤2025年第三季毛利率為21.92％、營業利益率為13.18％，由於主系統工程案量增加致使業務組合調整，加上公司因應海外市場布局，於第三季已正式完成美國子公司設立，強化未來拓展當地半導體、記憶體等相關客戶的專案對接與在地技術服務支持，同步持續擴增公司專業人力團隊佈建，雖短期相關費用增加，惟有助於為未來海外市場接案與跨國專案執行能量奠定關鍵基礎。

展望2025年第四季，銳澤對營運維持審慎樂觀看法。目前旗下氣體二次配工程在手訂單仍維持高基期水準，而氣體主系統工程則隨著部分既有專案將進入集中施作階段，另亦有新案已獲得客戶定案並陸續啟動，同時尚有數件主系統標案正積極洽談中，觀察國內半導體及記憶體廠持續推進產能擴充，帶動台灣主系統整體市場量體明顯提升，有望推升未來營運良好表現。



