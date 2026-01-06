主被動科技、半導體ETF 申購買氣大爆發

台股示意圖。資料照



台股再見新高，半導體紅到發紫，包括記憶體、矽智財，矽晶圓、CCL及PCB等AI供應鏈全部強勢上攻，根據CMoney統計，2026年以來，全市場ETF申購單位數成長最多的前10強，首推主動式ETF的台新00987A、群益00992A兩檔，投資買氣仍在甜蜜期；被動ETF方面，則以科技、半導體兩大類ETF高閃金光，包括訴求科技的海外股票ETF-國泰00735、與鎖定台股半導體的新光00904兩檔，1月開市以來的ETF單位數，成長都逾10%以上，吸金力道強，市場申購買氣爆棚。

00987A主動台新優勢成長ETF經理人魏永祥表示，2026年台灣經濟與上市櫃企業獲利年增率均維持成長，全球科技大廠AI資本支出持續高漲，不僅AI趨勢成長態勢不變，還有擴散至AI週邊族群，包括記憶體、被動元件、矽晶圓、電源管理元件等，次產業景氣各自谷底緩步回升，帶動上半年全科技產業新一輪「漲價」趨勢確立，按股價提前1季反映漲價產業的獲利預期來看，今年第1季台股多頭牛勢欲小不易，重點建議鎖定台股科技主流族群，包括AI、半導體等，今年來都各擁成長利基與市場吸金動能，投資人持有主動式台股ETF

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯指出，2026年台股半導體產業鏈持續迎來「AI擴散效應」的好光景，包括：半導體上游的先進製程與封測產能供不應求，市場關注15日台積電法說，如果台積電調高2026年資本支出、將大力提振半導體類股表現，成為多頭攻勢領頭羊。

另外，除晶圓代工成長萬里無雲外，AI在訓練與推論需求也持續擴張，2025年已帶動半導體的記憶體產業供需再度緊繃，預計2026年將持續上演缺貨與漲價潮，也讓傳統與高階記憶體價格快速上漲，同步進入景氣成長的超級循環；至於2026、2027年起，AI晶片進入ASCI百花齊放的新時代，多家科技巨擘投入自研晶片逐漸開花結果，未來兩年隨AI投資進入實體AI後，將加速發展邊緣AI新應用的風潮大增，驅動ASIC晶片商機將逐年一路爆發。

台新投信ETF投資團隊強調，台股來到三萬點以上，元月行情呈現各族群輪漲表現、又由台積電及記憶體配合AI供應鏈擔綱多頭攻勢的主力部隊，預期1月台積電法說會上，若公司高層釋出更多的利多助攻，台股第一季表現有望出現科技股百花齊放，搭配1月外資、壽險資金回歸台股加持，具業績題材的AI與半導體族群將繼續帶領台股向上衝高。

