主要亞幣齊揚 新台幣收31.46元創近2週高點

桃園市長張善政12日下午前往龍潭分局、楊梅分局、中壢分局、平鎮分局、大溪分局、八德分局以及刑事警察大隊警犬隊慰勞警察同仁與協勤民力，並頒贈春節慰勞金及慰勞品。張市長表示，農曆春節將至，正值治安與交通維護最繁重的時刻，感謝警察同仁及志工不分晝夜、犧牲假期堅守崗位，也正因同仁的付出，使桃園治安評比與社區守望相助成效均在六都名列前茅，期許新的一年齊心共創更安全穩定的治安環境。張善政市長在市府警察局長廖恆裕、副局長廖材楨、平鎮區長蕭巧如、楊梅區長施永恭、八德區長蔡豊展、龍潭區公所主秘程鈺喬、楊梅分局長吳傳銘、中壢分局長林鼎泰、龍潭分局長施宇峰、平鎮分局長李維振、八德分局長鄭文銘、警犬隊隊長翁玉濠陪同中，與立法委員呂玉玲、邱若華、涂權吉、市議員舒翠玲、周玉琴、楊朝偉、徐玉樹、朱珍瑤、簡志偉、陳韋曄、李家興、張肇良、鄭淑方等一同出席慰勞警察同仁與協勤民力。張善政表示，警犬隊雖成立時間不長，卻已成為桃園警力中不可或缺的「毛警官」，憑藉靈敏嗅覺與專業訓練，有效補足人力感官限制、消除治安死角。張市長也提到，市府近年積極打造寵物友善城市，警犬除肩負執法任務，更成為拉近警務與市民距離的親善象徵，不僅為警政形

