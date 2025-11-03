主要運價指數出現分歧 亞洲至歐洲航線本月起迎接新一波調漲

據英國航運相關網站表示，全球主要貨櫃運價指數在十一月綜合運價上調（GRI）生效前出現明顯分歧。上海出口貨櫃運價指數（SCFI）近日與德魯里（Drewry）、Xeneta及Freightos等機構公布的指數差異明顯，尤其在地中海航線表現尤為突出。

SCFI顯示，上海至地中海基本港航線本週即期運價週增十二％，達每四十呎貨櫃三千九百六十六美元；而上海至北歐基本港航線則上漲八％，報每四十呎貨櫃二千六百九十八美元。兩航線間價差達一千三百美元，約高出五成，顯示SCFI明顯偏高。

相較之下，德魯里世界貨櫃運價指數（WCI）上海至鹿特丹航線上週上漲三％，至每四十呎貨櫃一千七百九十五美元；上海至義大利熱那亞航線上漲五％，至一千九百五十五美元，價差僅兩百美元。

Xeneta旗下XSI指數顯示，遠東至北歐航線短約運價平均為每四十呎貨櫃一千九百六十四美元，而遠東至地中海航線則為二千三百二十六美元。

分析指出，SCFI之所以出現偏離，原因在於其採用「下週運價報價」統計方式，可能已反映船公司自十一月一日起即將實施的新一波「自由運費（FAK）」報價。例如地中海航運公司（MSC）公布，遠東至北歐航線新FAK運價即為每四十呎貨櫃二千七百美元，與SCFI最新報價幾乎一致。

Xeneta首席分析師桑德指出，亞洲至歐洲航線年度合約談判正進入初期階段，即期運價走勢將成為託運人制定二○二六年長約價格的重要參考。他們預期十一月一日遠東至北歐航線即期運價將再度上揚，與長約運價持平。

桑德說，此一時間點與過去兩年相似，二○二三年及二○二四年十一月一日都出現短暫上漲，反映船公司透過精準控艙策略，在年度合約談判前積極維持運價。

不過，Xeneta也指出，截至十月底，亞洲至北歐航線即期運價較二○二四年初下跌六十一％，為主要東西向航線中跌幅最大者。一名貨主表示，他最近在亞洲與船公司接洽時，感受到他們對航運市場並不樂觀。

桑德提醒，託運人須密切關注市場變化，短期運價上漲並不代表二○二六年長約價格將同步上調。一項調查顯示，多數業者預期明年亞洲至北歐航線年度合約運價將略低於今年，約每四十呎貨櫃一千四百至一千五百美元。

跨太平洋航線方面，德魯里WCI顯示，上海至洛杉磯航線即期運價週漲六％，至每四十呎貨櫃二千四百三十八美元；上海至紐約航線上漲四％，報收三千五百六十八美元。德魯里預估十一月一日多家船公司實施GRI後，運價將略有上升，但漲勢可能短暫，隨後仍將回落。

多家航商計畫自十一月起調漲每四十呎貨櫃一千至三千美元不等。

桑德分析，儘管十月即期運價上揚，十一月初可能再度上漲，但這與美國進口需求疲弱的基本面相違背。美中休戰也許將促使部分貨主提前行動，但難以掀起大規模進口潮。多數貨主已在年初提前備貨，如今庫存高漲，短期內不急於利用降稅優勢。桑德認為，市場信心是一股強大力量，儘管休戰協議未必引發運價飆升，但可能為市場帶來支撐，減緩二○二五年剩餘時間運價跌勢。