主觀好惡決定時數？桃園特教助理員回饋表惹議 教育局回應了

桃園市教育局要求各校定期讓學生或家長填寫「特教學生助理員回饋表」，並將結果納入助理員考核，全國教育產業總工會認為教育局孔有違反行政正當性與專業原則。（本報資料照片）

桃園市教育局要求各校定期讓學生或家長填寫「特教學生助理員回饋表」，並將結果納入助理員考核，甚至作為未來服務時數增減的參考。全國教育產業總工會認為，教育局未清楚說明既有考核制度不足之處，也未訂定明確的專業指標與程序，恐違反行政正當性與專業原則。教育局回應，後續將了解學校執行端的想法，並邀集特教專業人員共同檢視回饋機制的內容與執行方式，滾動調整相關作法。

全教產指出，回饋問卷多以「是否喜歡」、「是否感到被幫助」等情緒性題目為主，缺乏服務情境與專業判準，本質僅能作為意見蒐集，卻被用作影響考核與工作時數的依據。此作法恐迫使特教助理員為避免負評而走向討好式服務，不敢依法介入或堅守專業判斷，反而提高校園風險，傷害真正需要支持的學生。

全教產強調，在特教助理員薪資與勞動保障尚未完善前，教育局卻加重考核頻率並連結服務時數，政策推動順序失衡，最終恐削減學生可獲得的支持資源。對此，全教產要求教育局立即撤回相關規定，停止將主觀回饋問卷作為考核與時數調整依據，回歸既有法制與專業督導機制。

教育局說明，推動特教學生助理員學生回饋機制，目的在於學校能夠更全面瞭解服務特教學生的實際感受，作為學校了解支持成效與精進服務的參考之一，這樣的回饋機制並非僅以主觀感受取代其他大部分的專業督導或作為單一考核依據。

教育局強調，特教助理員服務時數核定，仍依相關法規規定，視學生需求狀況、學校資源條件等進行評估，學生或家長回饋僅屬參考資訊，不會單獨作為增減時數或影響人員聘用之依據。

對於外界質疑問卷回饋機制可能造成第一線人員壓力，教育局表示，後續將了解學校執行端的想法，並邀集特教專業人員共同檢視回饋機制之內容與執行方式，滾動調整相關作法。

教育局指出，桃園最注重特教助理員的權益，除於113學年度起率先實施時薪制助理員全聘期制度，寒暑假由市府協助續保勞健保，助理員相關權益優於絕大多數縣市。教育局亦將依照中央法規與政策方向，除確保特教學生最佳利益外，同步提升學校現場人員的教育專業與工作權益。

