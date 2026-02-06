主角悲傷中相遇 療癒後分離

日本作家吉本芭娜娜。（吳松翰攝）

吉本芭娜娜是日本最暢銷的女作家之一，1988年，她在24歲時出版首部小說集《廚房》，描寫一名失去所有親人的少女，被一對母子收留，重新找到生活支點的故事，作品問世至今38年，翻譯出版超過30個國家，依舊是書迷心中的不敗經典。由於小說採取開放式結局，許多讀者始終好奇，男女主角雄一與美影，後來過著怎樣的人生？吉本芭娜娜認為，兩人已經分手，「因為是在非常悲傷的狀態下相遇，關係不會長久。」

本名為吉本真秀子的吉本芭娜娜，擅長以細膩而溫暖的筆觸，描寫在變故中感到孤獨與痛苦的人們，被譽為療癒系作家。

《廚房》作為她的代表作之一，她在書中呈現沒有血緣的家人、變裝等題材，打造出脆弱又堅強的角色，像是在至親離世，只能在廚房入睡的少女，或在妻子過世後，變裝成女性的男子，以及在深愛的男友辭世後，每天清晨慢跑的女大學生。

《廚房》的兩篇故事，至今仍深植書迷心中。被問及主角們現在過著什麼樣的人生？吉本芭娜娜不諱言，男女主角是在極度悲傷的情境中相遇，因此在獲得療癒、重新恢復活力後，便各自展開人生，尋找不同的生活。

她的作品常涉及同性戀、變性、外遇等題材，卻多次強調，這些故事並非個人經歷。她說，創作通常先有一個大的主題，再思考什麼樣的角色最適合，有時靈感來自身邊的故事，但會融合其他元素，但不會讓大家知道寫的是誰。

面對出版產業不景氣與閱讀人口下降的現象，吉本芭娜娜直言，日本情況更嚴峻，對此她已做好心理準備，認為閱讀將成為一種相對小眾的嗜好，全球都有類似趨勢，真正熱愛閱讀的人，將成為對特定議題高度投入的「核心書迷」。