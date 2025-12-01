主計總處上修經濟成長至7.37% 連賢明：產業兩極化

（中央社記者趙敏雅台北1日電）主計總處日前上修2025年經濟成長率至7.37%，創金融海嘯以來、15年最佳紀錄。中經院院長連賢明今天表示，「好的變好，壞的其實並沒有變好」，台灣經濟呈現產業兩極化結構，將使政府在政策制定上面臨挑戰。

人工智慧（AI）商機大爆發，催動出口及投資動能引擎全開，主計總處11月底大幅上修2025年經濟成長率至7.37%，較預測數大增2.92個百分點，創金融海嘯以來、15年最佳紀錄。

連賢明今天受訪表示，第4季需求並未如先前預期轉弱，因此主計總處上修全年經濟成長率至7.37%；不過，他也強調，台灣經濟仍存在結構性問題，「好的變好，壞的其實並沒有變好」。

連賢明分析，台灣目前傳統產業表現仍不理想，AI產業非常亮眼。他指出，韓國今年經濟成長率約1%，主計總處估計台灣可望超過7%，差距6個百分點，若扣除韓國政局不穩等因素，兩者差距仍至少4至5個百分點，主要受惠於AI帶動台灣相關產業表現。

連賢明說明，產業兩極化發展，將使政府在利率、匯率決策上面臨挑戰。至於明年經濟狀況，他表示，主計總處預估，明年經濟成長仍達3.54%，雖然沒有今年高，但也相對不錯，預期AI產業會持續暢旺。

台美關稅談判正處最後階段，連賢明表示，若台灣能爭取到15%稅率且不疊加，將使台灣在關稅競爭上與日本、韓國站在同一地方，不過，投資、採購金額等細節還不清楚。（編輯：張良知）1141201