主計總處公布最新113年薪資統計 高雄市中位數薪資年增幅六都第二達4.76%

行政院主計總處最新公布的一一三年工業及服務業企業僱用員工薪資統計結果，高雄市整體薪資表現亮眼持續穩健成長，統計指出，高雄市全年受僱員工平均總薪資達到六十八.七萬元，較一一二年顯著成長5.37%，顯示企業營運成果正積極與員工共享；值得注意的是，反映一般受僱者待遇的「中位數薪資」，亦呈現強勁增幅，顯示市民實質收入持續提升。

高市府主計處今(廿六)日說明，高雄市薪資增幅強勁主要動力，來自於產業結構的優化調整，隨著中央與地方共同推動產業轉型，高薪的「資訊電子工業」從業人數比重持續提高，已躍升為高雄市員工人數的第四大主要產業，實質帶動整體薪資水平的提升；未來，高市府將持續致力於招商引資，並深化產學合作，積極培育在地高階人才，創造更多優質的工作機會，確保高雄市民的薪資成長動能持續領先，實踐「宜居樂業」的城市目標。

根據統計，高雄市一一三年全體受僱員工的中位數薪資為五十四.二萬元，超越臺南市五十三.八萬元及臺中市五十一.七萬元，居六都第四，較一一二年提升了4.76%，該增幅位居六都第二名，強勁的成長動能充分展現高雄市經濟的韌性與活力；該數據說明高雄市的薪資結構持續成長，並讓大多數市民都能享受到經濟發展的果實。