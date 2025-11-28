主計總處大幅上修經濟成長率 專家：AI催動出口投資

（中央社記者呂晏慈台北28日電）受惠人工智慧（AI）熱潮，主計總處今天上修2025年經濟成長率至7.37%，專家指出，今年AI持續催動出口表現及相關投資，上修經濟成長率是在預期之中，而明年在民間消費動能提升、AI拉貨動能延續等因素支撐下，有機會達到預測值3.54%。

主計總處今天公布最新經濟預測，估今年經濟成長率為7.37%，較8月預測數增加2.92個百分點；並預測明年經濟成長3.54%，較8月預測數2.81%上修0.73個百分點。

面對主計總處大幅上修全年經濟成長率至7.37%，台經院景氣預測中心主任孫明德直言，「一點都不意外，因為AI賣得太好了」；主計總處今年初原預估全年經濟成長3.10%，沒有想到AI熱潮持續帶動出口及投資成長，一方面資通與視聽產品、電子零組件出口暢旺，另一方面廠辦、機器設備需求也進一步激勵進口表現。

台新新光金首席經濟學家李鎮宇透露，主計總處先前預測較為保守，認為今年經濟成長率會受關稅影響，直到8月仍基於提前拉貨等因素，預測全年經濟成長率4.45%，不過，台新新光金內部11月初便將經濟成長預測上調至7%以上，如今主計總處上修預測數值，「完全在預期之中」。

李鎮宇形容，國際科技巨頭在AI領域的競爭方興未艾，持續增加資本支出，對於AI伺服器的需求更是「生食都無夠，哪有通曝乾（台語俗諺，意指供不應求）」，今年訂單排程滿滿的，並非僅基於因應關稅提前拉貨等因素。

展望後市，在如此高基期下，主計總處預測明年經濟成長率也有3.54%，孫明德認為，這並不會太過樂觀，主因在於，今年9月以來台灣央行採取適度寬鬆措施，美國聯準會（Fed）也啟動降息，可提振民間消費動能，預測明年內需表現將優於今年，對經濟成長動能有一定支撐作用。

李鎮宇則樂觀看待AI需求，他說，明年經濟成長率3.54%「有機會」，因為後續AI拉貨動能還是持續往上走，現在各科技巨擘還在持續比拚，如近期Google推出Gemini 3，明年由OpenAI開發的ChatGPT一定會想盡辦法奪回王冠，以力拚2027年上市，均有助於台灣經濟表現。

同時，孫明德提醒，後續仍有美國總統川普政策變化、AI投資熱潮是否過熱等不確定因素，舉例來說，若美國最高法院推翻關稅政策，是否可能以232條款半導體調查課徵新關稅，又有哪些產品可能會受衝擊，均須持續注意。

李鎮宇亦不諱言，除了要注意台美關稅談判、232條款半導體調查後續結果，現在AI產業上游有點太熱，包括動態隨機存取記憶體（DRAM）、快閃記憶體（NAND Flash）等價格上漲，有可能排擠到下游伺服器廠商的毛利，可留意此波漲勢是否會逐步緩下來。（編輯：翟思嘉）1141128