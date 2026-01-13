主計總處指台灣未來帳戶經費龐大 廖偉翔：為下一代建立可增值資本 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台灣新生兒人數在2025年跌破11萬大關，引發國安危機，加上貧富差距擴大至150倍的歷史新高，在野黨推動「台灣未來帳戶」（Taiwan Future Account, TFA）草案。立委廖偉翔強調，面對結構性的崩盤，傳統「發現金、給津貼」的舊思維已宣告失靈，國家必須啟動「從所得維持轉向資產累積」的典範轉移，為下一代建立可增值的基本資本存量 。主計總處則表示，這項政策經費龐大，提案未徵詢行政部門意見，此外，草案明定將未來政府全數歲計賸餘用於這項政策，恐使預算運用失去彈性。

廖偉翔指出，政府過去8年投入高達5931億元的少子化預算，但生育率卻不升反降，關鍵在於現行育兒津貼屬於「消費型補貼」，發放後隨即被日常開銷吞噬，無法轉化為孩子的長遠資產。TFA主張將預算從「消耗性支出」轉為「資本性投資」，透過時間複利效應，創造更高的社會投資報酬率（SROI）。

針對外界對基金管理的疑慮，廖偉翔引用法國經濟學家皮凱提《二十一世紀資本論》中「資本報酬率大於經濟成長率（r>g）」的論點，指出台灣底層家庭因缺乏本金與金融知識，長期被排除在資本市場成長之外 。

TFA在制度設計上吸取了「英國兒童信託基金（CTF）」因去中心化導致手續費高昂與帳戶遺失的教訓，轉而採納台灣勞退基金的成功模式，設立中央專責機構集中管理。投資標的將限定追蹤台股大盤指數（如ETF），禁止個股操作與槓桿，並由國庫提供當地銀行2年期定存的最低收益保證 。這不僅確保了金融平權，更讓所有兒童不分貧富，都能以「國家級股東」的身分，平等享受台灣經濟成長的紅利。

對於財源問題，廖偉翔表示，相較於政府近年撥補台電虧損動輒千億，軍購1.25億等等，TFA將預算「存下來」滾動增值，反而是最遵守財政紀律的行為 。與現行衛福部主導、僅針對弱勢且成效受限的「兒少教育發展帳戶」相比，TFA具備行政成本低、覆蓋率高且無標籤化等優勢 。

主計總處指出，依「預算法」第91條規定，立委所提法律案大幅增加歲出或減少歲入，應先徵詢行政院意見，指明彌補資金來源。但該條例草案明定政府未來年度歲計賸餘，全數用於台灣未來帳戶所需經費，政府將無法因應社經情勢變化、及當前施政重點，以辦理優先施政項目，預算資源運用將失去彈性。

