主計總處數據：2025經濟成長率7.37% 15年來最強、每人GNI將超越韓國重返亞洲龍頭

行政院主計總處28日發布最新經濟預測，2025年全年經濟成長率從原預測4.45%大幅調升至7.37%。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 行政院主計總處今天（28日）發布最新經濟預測，驚喜連連！2025年前三季經濟成長率已修正為5.54%、7.71%、8.21%，第三季更比10月概估數大幅上修0.57個百分點；第四季預測成長7.91%，較8月舊預測狂增6.19個百分點。全年經濟成長率也從原預測4.45%大幅調升至7.37%，上修2.92個百分點，若成真，將創下2010年（10.25%）以來15年新高，遠高於美國（約1.9%）、日本（約1.0%）、韓國（約1.0%）及歐元區（約0.9%～1.3%）等主要經濟體的預測值。

廣告 廣告

每人國內生產毛額（GDP，Gross Domestic Product）預估達38,748美元，每人國民總所得（GNI，Gross National Income）更高達39,845美元，將助臺灣重返亞洲四小龍之首，超越韓國（2025年每人GDP約37,430美元），重新奪回「亞洲四小龍之首」寶座。全年消費者物價指數（CPI，Consumer Price Index）僅上漲1.67%，通膨溫和，顯示經濟熱度來自實質成長，而非純粹物價推升。

主計總處指出，AI熱潮帶動伺服器與電子零組件出口暴衝，加上美中科技戰轉單效應持續發酵，反映經濟火熱，更強化全球供應鏈地位，成為本波成長最強引擎。此成長率將僅次於印度，凸顯臺灣在科技戰中的轉單優勢。台股站穩23000點的背後，有強勁基本面支撐。經濟學者解讀數據：2025年臺灣經濟不再只是復甦，而是全面「狂飆」！這不只是數字好看，更是臺灣在全球供應鏈地位大幅躍進的最佳證明。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中國海警4船侵入金門水域 海巡署巡防艇併航驅離

楊宏基觀點》真的不演了！美開口要台灣「實質貢獻」 該怎麼辦…