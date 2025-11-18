主計總處邀討論財劃法 新北：試算金額仍未公布

國發會與主計總處今（18）日邀集各縣市討論《財劃法》修正及事權分配，新北市新聞局長李利貞補充指出，今日會中針對院版《財劃法》做原則性講解，並無公布試算金額。（新北市新聞局提供）

國發會與主計總處今（18）日邀集各縣市討論《財劃法》修正及事權分配，新北市由祕書長邱敬斌參與，在會中指出事權調整應考量《財劃法》修正後額度，做整體評估和決策。

新北市新聞局長李利貞補充指出，今日會中針對院版《財劃法》做原則性講解，並無公布試算金額，且中央僅承諾修法後各縣市獲配金額「不低於民國114年」，而非「不低於115年」，讓縣市政府不免憂心修法走回頭路，往後補助款只會繼續減少，呼籲政委將地方政府建議帶回行政院內做完整討論。

