主計總處：今年GDP估7.37% 明年坐三望四
[NOWnews今日新聞] 主計總處今（28）日2025年第4季經濟成長率及2026年經濟成長率，今年第4季GDP成長率為7.91%，全年GDP成長率7.37%。至於明年GDP成長率為3.54%，即便面臨關稅、高基期，仍舊可以保持「坐三望四」。
主計長陳淑姿報告，今年第4季預測GDP成長率為7.91個百分點，較8月預測上修6.19個百分點；全年GDP成長率7.37%，較先前預測上修2.92個百分點，關稅負面影響之下，台灣仍舊表現優於預期。
至於2026年，GDP成長率為3.54%，有望「坐三望四」。主計總處評估，因關稅政策不確定性仍高，國際貨幣基金（IMF）預測世界貿易量成長率由2025年3.6％降至2.3％。
但隨AI技術及相關應用發展長期態勢益趨確立，半導體高階製程產能陸續開出，皆挹注出口成長動能，預測名我國商品出口6,644億美元，進口5,002億美元，在高基數下，分別年增6.32％及 3.29％。
主計總處進一步分析，外需方面，今年國8月打算對半導體及相關產品啟動232調查，主要雲端服務業者持續調高資本支出，導致AI等新興科技應用帶動的需求遠優於預期；輸入方面，受惠於 AI 產業鏈國際分工及出口引申需求上升，導致廠商積極備料與購置資本設備；輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長貢獻7.57個百分點，為2008年第3季以來最高。
內需方面，第3季資通訊、休閒娛樂等相關消費增加，加上股市交易熱絡，挹注證券交易手續費，出國人數續增亦推升國人國外消費，對經濟成長貢獻0.56個百分點；政府消費部分，對經濟成長貢獻0.04個百分點。
資本形成部分，隨新興科技應用需求續強，激勵企業投資動能，第3季新台幣計價資本設備進口年增35.77％，國內投資財生產量亦增17.93％，推升機械設備及智慧財產投資，營建工程投資亦微幅成長，對經濟成長貢獻2.31 個百分點，加計存貨減少，資本形成實質成長0.16％，對經濟成長貢獻0.03個百分點。
綜合統計處長蔡鈺泰表示，今年最大推力來自於出口表現，第3季到第4季大幅度上修；另外，內需消費表現也比8月預測出現上修，預估其中也包含普發現金一萬元所帶來效益，預估對全年貢獻接近0.25個百分點。
至於2026年可以「坐三望四」，他仍舊是預估出口表現好，因為目前全球AI發展並沒有出現衰退跡象，民間業者對於算力需求及基礎建設仍在，但也強調還是會有關稅不確定性，因此估計較為保守。
他補充，這兩年台灣海關出口狀況來說，跟AI相關產業表現比較好，傳統產業部分表現確實比較差，認為台灣這在方面還是有優勢。傳產因為基期偏低，如果搭配轉型應該會出現好轉。
對於台灣今年零售、餐飲等內需產業因為高基期及經濟不確定高出現收斂，明年是否還可以有好表現？他認為，因為股市、民間獲利，調薪部分增加，再加上汽機車貨物稅減徵，汽車購賣意願加大，對於今年第4季，以及明年第1季都有幫助。
