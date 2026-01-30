主計總處：台積電赴美設廠後 台灣投資未減且經濟穩健

（中央社記者潘姿羽台北30日電）台美關稅底定，台灣將以「台灣模式」投資美國，其中包含企業自主投資2500億美元，外界憂心排擠國內投資，削弱經濟成長動能。主計總處今天以2數據佐證，自台積電宣布赴美國設廠後，近5年的台灣經濟、民間投資仍穩健成長。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，以及台灣企業自主投資2500億美元加上政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度等共識，正等待簽署台美對等貿易協定（ART）。

廣告 廣告

台美關稅談判底定，大大降低產業界不確定性，不過專家學者憂心，台灣大規模對美投資，可能排擠國內投資動能。

主計總處綜合統計處專門委員江心怡指出，台積電於民國109年宣布於美國亞利桑那州設廠，但觀察110至114年的經濟數據變化，這5年來，平均經濟成長率超過4.8%，民間投資成長率超過6%，「有需求就會投資，（數字）反映市場需求很強勁」。

江心怡說明，外界擔心台灣企業對美投資會對國內產生排擠作用，但從過去5年的數據變化可看出，經濟穩健、投資持續增加，企業進行全球布局的同時，國內投資腳步也沒有停歇。

主計總處今天公布114年第4季國民所得概估統計，由於去年第4季商品出口遠優於預期，114年經濟成長率概估為8.63%，較預測數7.37%大增1.26個百分點，創下15年來最高紀錄。（編輯：潘羿菁）1150130