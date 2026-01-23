主計總處：台美關稅具3效益 今年GDP上調機會高

主計總處表示，台美關稅協議對今年經濟成長有正面效果。(記者鄭琪芳攝)

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院財政委員會26日邀請財金部會就台美關稅協議的影響進行專題報告，主計總處書面報告指出，台美關稅協議有助於降低不確定性、廠商適度海外布局有助提升供應鏈韌性及有助國內物價穩定，對今年經濟成長有正面效果，今年經濟成長預測上調機會高。

報告表示，近日台美關稅貿易協議達成「台灣對等關稅調降為15%且不疊加最優惠國待遇、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項目標，將有助於降低國內經濟不確定性及提高產業國際競爭力。

其中，對美出口半導體享投資免稅配額及配額外最優惠稅率部分，由於近年對美出口資通電子產品占比逾8成，關稅不利因素降低，可望支撐AI相關產品出口續強，對我國整體出口成長助益甚多。另，對等關稅降至15％且不疊加原最惠國關稅稅率，是美國主要逆差國中的最優惠待遇，與日、韓、歐盟等美國盟友相同，且汽車零組件等產品享232關稅最優惠待遇，均有助我國傳產業者出口競爭力提升。

對於業者增加在美國投資，報告指出，廠商適度海外布局，有助提升供應鏈韌性，深化客戶關係，有利接單，強化我國競爭優勢。美國在AI 發展居領導地位，主要雲端服務業者(CSPs)積極布建AI 基礎設施，大幅推升對我國半導體及資通產品等硬體需求，我國廠商早先即以赴美設廠布局，即為因應此一強勁需求，如半導體廠台積電2020年宣布對美投資650億美元，2025年宣布再投資1000億美元，另國內伺服器組裝廠，如鴻海、廣達、和碩、英業達、仁寶、緯創及子公司緯穎，也已應美國客戶需求或自主選擇在美國投資布局。

雖美方承諾台企赴美設廠及營運所需輸美的原物料、設備、零組件等，可豁免相關對等關稅及232關稅，有助減輕廠商成本，然而美國生產成本仍高。我國在國內供應鏈成熟完整，深具生產優勢，因此仍需依賴我國高階產能以滿足美國市場需求，加上其他國家、企業亦陸續投入AI建設，國內廠商須不斷擴充國內產能以因應強勁需求。

例如，台積電在台持續加速建置2奈米及更先進製程，並將帶動我國相關封測等供應鏈投資及生產，且台積電核心研發仍台灣，國內為最主要投資與生產中心，持續推升國內相關供應鏈生產與出口，2024年海關進口資本設備年增12.1％，2025年續增5成，顯示在業者增加海外資本支出時，仍持續擴增國內投資。

物價方面，報告指出，2025年消費者物價指數(CPI)增幅由前3年的高於2％降至1.66％，2026年隨油價下跌，服務類價格在近年高基數下持穩，整體CPI漲幅可望持續收斂，主計總處11月預測CPI上漲1.61％，連續2年低於2％。貿易協議中有關我國自美進口降稅項目尚未公布，仍待觀察，但相關稅率調降應有助降低進口成本，平抑整體物價漲幅。

主計總處表示，美國去年4月初宣布對特定國家加徵對等關稅，並揚言對我國出口主力之半導體產品課高額232關稅，但時程始終不明，因此主計總處去年各次預測均採最保守預測，去年11月預測今年GDP成長3.54％；隨我國與美國達成貿易協議，降低總體經濟不確定性，對今年經濟成長有正面效果，將持續關注後續台美對等貿易協定(ART)簽署進程，並於2 月 13日更新今年經濟成長預測，上調機會高。

