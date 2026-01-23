主計總處：台美關稅3效益 115年經濟成長率可望上修

（中央社記者潘姿羽台北23日電）台美關稅底定，主計總處認為，業者增加在美國投資，但仍持續擴增國內投資，且關稅貿易協議有助國內物價穩定，加上外在不確定因素淡化，主計總處原預測民國115年經濟成長率為3.54%，上修機率大。

立法院財政委員會26日邀主計總處、中央銀行、金管會等相關部會就「針對台美關稅貿易協議內容，對國家整體財經、國內產業與就業、股匯市場與各項民生通膨之影響與因應策略」進行報告，主計總處書面報告今天率先出爐。

主計總處報告指出，近日台美關稅貿易協議達成「台灣對等關稅調降為15%且不疊加最優惠國待遇、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項目標，具備3大意義。

第一，有助於降低國內經濟不確定性及提高產業國際競爭力。

第二，廠商適度海外布局有助提升供應鏈韌性，深化客戶關係，有利接單，強化台灣競爭優勢。

第三，關稅貿易協議中，自美進口降稅項目尚未公布，不過相關稅率調降應有助於降低進口成本，平抑整體物價漲幅。

外界關切台灣對美投資，對國內經濟的影響。主計總處說明，美方承諾台灣企業赴美設廠及營運所需輸美的原物料、設備、零組件等，可豁免相關對等關稅及232關稅，有助減輕廠商成本，不過美國生產成本仍高，而國內供應鏈成熟完整，深具生產優勢，因此仍需依賴台灣高階產能以滿足美國市場需求；此外，其他國家、企業持續投入AI建設，國內廠商須不斷擴充國內產能以因應強勁需求。

主計總處指出，台積電在台灣持續加速建置2奈米及更先進製程，合計將在台陸續建置14座晶圓廠，並將帶動台灣相關封測等供應鏈投資及生產。由此可見，台積電核心研發仍在台灣，國內是最主要投資與生產中心，持續推升國內相關供應鏈生產與出口。

主計總處認為，隨著台灣與美國達成貿易協議，總體經濟不確定性降低，對今年經濟成長有正面效果，主計總處將持續關注後續台美對等貿易協定（ART）簽署進程，並於2月13日依最新國內外經濟情勢，更新115年的經濟成長率預測，且上調機會高。（編輯：翟思嘉）1150123