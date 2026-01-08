主計總處：因應新版財劃法 台東縣財力與台北市「同級」

因應新版財劃法修正，新版地方政府財力級次表出爐，台東縣從第5級跳升至第1級，與新竹縣、新竹市、台北市並列第1級。圖為行政院。 圖：謝莉慧 / 攝

[Newtalk新聞] 因應新版財劃法修正，新版地方政府財力級次表出爐，台東縣從第5級跳升至第1級，與新竹縣、新竹市、台北市並列第1級。對此，行政院主計總處昨晚說明，這是按照新版財劃法分配結果計算，由於新版財劃法存在垂直及水平分配不合理的問題，已提出的政院版財劃法草案考量垂直錢權分配並兼顧水平城鄉均衡發展，請立法院儘速排審，解決現存不合理的現象。

主計總處日前公布新版「各直轄市及縣市政府財力級次表」，今年起適用。第1級包括台北市、新竹縣、新竹市、台東縣；第2級為新北市、金門縣、花蓮縣；第3級桃園市、南投縣、宜蘭縣、台中市；第4級苗栗縣、嘉義市、高雄市、基隆市、嘉義縣、雲林縣；第5級台南市、彰化縣、澎湖縣、屏東縣、連江縣。

與舊版「各直轄市及縣市政府財力級次表」相較，台東縣的財力級次從第5級躍升到第1級，最為驚人。主計總處進一步解釋，台東縣前次自有財源比率為35.67％，為市縣第20名，財力級次為第 5 級，但依新版財劃法分配公式，台東縣土地面積為全國第3名，統籌稅款影響數大幅增加220%，經核算該縣自有財源比率為104.39%，為市縣第4名，所以財力級次由第5 級調升為第1級，這是按新版財劃法分配結果計算所得。

