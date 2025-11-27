主計總處：軍購將嚴守財政紀律 滾動檢討是否舉債

（中央社記者賴于榛、游凱翔台北27日電）行政院會今天通過為期8年、匡列新台幣1兆2500億元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案。主計總處指出，未來特別預算是移用歲計賸餘或舉債，將視計畫期間的歲計賸餘狀況而定，是否舉債會滾動處理。

總統賴清德宣布，為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算規劃。行政院會上午討論、通過特別條例草案，將送立法院審議，未來立法院三讀後，國防部再據以提出特別預算案。

廣告 廣告

外界關注，後續採購是否需舉債因應，財政部次長李慶華在院會後記者會解釋，特別條例草案規範，債限不受公共債務法第5條第7項規定，但是整體計畫期間還是受到流量上限15%的限制，未來國防部編列預算時，一定會遵從公共債務法以及相關預算編列的規定進行，不會違法編列。

主計總處副主計長陳慧娟也在記者會說明，後續要移用歲計賸餘或是舉債，將視計畫期間的歲計賸餘狀況而定，是否舉債會滾動處理。

若要舉債，是否可能超過15%，備受關注，陳慧娟說，這取決於財劃法版本，整體會有連動效果，若以院版財劃法草案來看，因為財政比較穩健，基本上超過15%限制的可能性就會降低，因此非常希望院版財劃法獲得立法院支持。

陳慧娟也說，如果真的個別年度有突破15%的可能，政府還是會遵守防線，縱使當年度需要排除限制，但在整體計畫8年期間不會超過15%，依然符合財政紀律規範。

公共債務法第5條第7項規定，中央政府總預算及特別預算每年度舉債額度，不得超過其總預算及特別預算歲出總額的15%。強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案規範，以特別預算方式編列的每年度舉借債務額度，不受公共債務法第5條第7項規定的限制。

在野黨對「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」態度保留，行政院長卓榮泰今天懇請在野黨摒棄政黨成見以國、以家為念，以民眾為念，看清事實，審慎了解目前局勢。行政院秘書長張惇涵說，和平靠實力，只要夠強，敵人跟對手就會敬而遠之，增強國防是為避戰與和平，不是成為兵工廠。（編輯：萬淑彰）1141127