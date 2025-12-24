主計總處：預算未過絕對影響經濟 政府消費投資將受挫

（中央社記者潘姿羽台北24日電）115年度中央政府總預算案尚未審查，主計總處主計長陳淑姿今天表示「絕對會影響經濟發展」，並指出業務費和設備費每新台幣100億元變動，將影響經濟成長率0.05個百分點。

立法院財政委員會今天邀請主計總處、財政部、國發會等相關部會24日就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，近3000億元之新興、新增計畫將無法推動，對國家整體發展之影響」進行報告。

國民黨立委林德福詢問，主計總處預測明年經濟成長率為3.54%，是否涵蓋新興、新增計畫無法推動的影響。

陳淑姿說，還沒納入影響評估，根據主計總處內部估算，業務費和設備費每100億元會影響0.05個百分點，新興、新增計畫中有經常門也有資本門，如果沒有投資或是預算受阻，「絕對會影響經濟發展」。

主計總處官員會後說明，業務費和設備費會影響經濟成長率，因為業務費攸關政府消費，設備費則影響政府投資，若預算受阻、未通過，對經濟成長將是減項。

根據主計總處報告，115年度總預算未審議通過不得動支2992億元，包含新興計畫1017億元將不得辦理，這部分涵蓋AI新十大建設102億元，主要辦理無人載具、智慧機器人、矽光子、量子等關鍵技術；TPASS行政院通勤月票執行計畫75億元，若總預算未及時通過，將影響全國每月約98.2萬通勤族權益，以及新材料循環產業園區申請設置計畫60億元，生育給付差額補助41億元等。

民進黨立委陳冠廷憂心，現在高階GPU全球供貨吃緊，有些交期要到1年，如果預算沒有通過，導致無法及時下訂，再加上後續交期，恐拖累算力提升。

國科會副主委蘇振綱指出，AI新十大建設當中，國科會預算主要有3大部分，包括算力、矽光子發展以及智慧機器人發展，預算卡關不只對算力提升造成影響，智慧機器人是發展AI落地應用很重要一部分，受影響也最大，期待盡快通過預算，讓相關計畫得以執行。（編輯：林淑媛）1141224