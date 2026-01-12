主計總處：11月平均薪資48139元 中位數38714元





主計總處今（12）日發布11月工業及服務業薪資統計，本國籍全時受僱員工經常性薪資平均數為50,995元，月減0.29%，年增3.15%；獎金及加班費等非經常性薪資10,467元，合計後總薪資平均數為61,462元，月增1.23%，年增4.57%。經常性薪資中位數為40,107元，月減0.35%，年增3.10%。

主計處指出，11月全體受僱員工(含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工)經常性薪資平均數為48,139元，月減0.30%，年增3.08%；獎金及加班費等非經常性薪資9,964元，合計後總薪資平均數為58,103元，月增1.47%，年增4.69%。經常性薪資中位數為38,714元，月減0.16%，年增3.21%。

11月部分工時員工經常性薪資平均數為20,272元，月減0.27%，年增2.20%；加計獎金及加班費後，總薪資平均數為20,992元，月減4.04%，年增2.37%。經常性薪資中位數為15,580元，月增0.21%，年增2.74%。

此外，1至11月本國籍全時受僱員工經常性薪資平均數為50,587元，較上年同期增加3.24%，累計總薪資平均數亦增4.06%；剔除物價因素後，實質經常性薪資平均數年成長1.52%，累計實質總薪資平均數亦成長2.33%。經常性薪資中位數為39,852元，較上年同期增加3.10%，實質經常性薪資中位數年成長1.38%。

個別受僱員工從事行業及個人條件與資歷（如教育程度、職業、工作年資等)不同，致其薪資與整體受僱員工平均薪資有所差異，觀察其中行業部分，1至11月經常性薪資平均數低於整體平均者包括住宿及餐飲業(34,969元)、其他服務業(36,680元，如美容美髮及用品維修)、製造業(45,807元，其中電子零組件製造業57,070元)等；至專業科學及技術服務業(58,334元)、出版影音及資通訊業(69,579 元)、金融及保險業(70,840元)等，則為薪資較高之行業。

11月底全體受僱員工人數856萬2千人，較上月底增加9千人或0.11%。

