主計處上修GDP至7.37％ 物價年漲1.67％影響民生

【記者趙筱文／台北報導】主計處最新公布的經濟預測再度引發關注。根據主計總處公布的最新經濟預測，2025年全年經濟成長率由原先預估的大幅上修至7.37％，創下近年少見的強勁動能；但同時，民眾最有感的物價仍維持上漲，全年消費者物價指數（Consumer Price Index,CPI）年增率為1.67％，意味「經濟亮眼、感受普通」的矛盾情況持續存在。

主計處在最新報告中指出，今年經濟成長主要來自出口與投資同步擴張，特別是半導體設備、AI伺服器相關投資強勁，加上全球需求回溫，使外銷貨品與固定資本形成雙雙上修。資料顯示，第3季經濟成長率達8.90％，單季火力強勁，才推升全年GDP大幅上調。

廣告 廣告

不過，在經濟報喜的同時，物價仍持續墊高。根據「各類物價變動」資料顯示，2025年全年CPI年增率1.67％，服務類上漲尤為明顯，其中餐飲、居住服務與醫療健康支出成為最大壓力來源。雖然通膨幅度不算過熱，但在薪資增幅不如經濟成長同步擴張下，「薪水追不上物價」的感受仍未改善。

主計處並指出，民間消費動能在疫情後持續平穩回升，但因食材成本、國際原物料、服務人力上漲等物價結構性因素仍使民生支出維持高檔。展望下半年，全球AI浪潮與出口動能仍是觀察重點，物價則可能因服務業成本上調而呈現溫和上升。

整體來看，台灣今年經濟成長亮麗，卻也凸顯民生負擔的延續。經濟與物價「雙升」的情況，仍是政府與產業需共同面對的結構挑戰。

整體而言，預測114年GDP規模將突破28兆元，經濟成長7.37％(上修2.92個百分點)，CPI上漲1.67％。115年經濟成長3.54％(上修0.73個百分點)，每人GDP 4萬951美元，CPI上漲1.61％。主計總處提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

星光歌手謝震廷又失聯！ 債主號召：看到馬上報警

12星座最強運勢｜獅子準備狂愛 金牛不能All in 巨蟹遠離八卦

英特爾飆漲10%！美股全收紅 台積電ADR小漲

