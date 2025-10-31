主計處: 第3季經濟成長率衝至7.64%
(記者謝錦慧台北報導)主計總處今天公布今年第3季經濟成長概估統計為7.64%，較8月預測數2.91%，大增4.73個百分點，受惠於AI需求帶動出口暢旺，國外淨需求對國內經濟成長貢獻高達7.21個百分點，創下17年新高，主計總處表示，依目前情況來看，今年全年經濟成長率至少可達5%。
主計總處綜合統計處專門委員江心怡說明，第3季經濟成長概估統計為7.64%，主因商品出口表現遠優於預期，第3季按美元計價的商品出口較8月預測多了91.6億美元，高達1694億美元。
江心怡表示，人工智慧（AI）等新興科技應用需求持續熱絡，加上消費性電子新品拉貨效應顯現，第3季按美元計價商品出口年增36.50%，三角貿易表現也很好，商品及服務輸出實質成長30.64%，較預測數增加6.44個百分點。
江心怡說明，主計總處在8月進行預測時，考量當時美國總統川普宣布將對輸美晶片和半導體課徵100%關稅，而台灣電子及資通訊產品占商品出口比例超過7成，因此採取保守估計，不過隨著美方調整政策，各國關稅談判結果出爐，第3季關稅衝擊有所緩解。
主計總處資料顯示，在AI產業鏈國際分工及出口需求帶動下，激勵廠商積極備料，並購置資本設備，第3季商品及服務輸入實質成長25.27%。
江心怡指出，輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長貢獻7.21個百分點，創下民國97年第3季以來最高。民間消費方面，資通訊、休閒娛樂等相關消費增加，股市交易熱絡，挹注證券交易手續費，出國人數續增，也推升民眾國外消費，但汽機車買氣仍偏觀望，呈現負成長，零售、餐飲營業額平疲，抑低民間消費成長幅度，概估第3季民間消費實質成長0.92%。
