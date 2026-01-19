主責2,500億美元信保融資？ 高仙桂：尚未定案

針對台美關稅協議政府將透過信用保證方式提供2,500億美元融資額度，目前傳出是由國發會「國家融資保證機制」承擔。國發會副主委高仙桂今天(19日)出席中經院論壇後受訪表示，目前一切都還在討論，但機制一定會落實。

高仙桂指出，國發基金確實是目前唯一有台商海外投資國家融資保證機制，額度是新台幣600億元，遠不及2,500億美元，所以關於信保機制如何運作，額度、機制，行政院還在討論，但政府一定會讓機制落實，畢竟是台美協議內容的一部分。

廣告 廣告

有報導指出國發基金是台積電的大股東，可透過質押台積電股票籌措財源，或是合併現有信保基金機制等作法，媒體詢問這些是否為方案選項。高仙桂表示外界多用現有機制猜想，並重申相關細節及做法尚在討論，若有結論，會再對外說明。

媒體追問，政府定案後是否需要經過立法院同意，高仙桂回答，除非後續評估需編列特別預算，否則屬行政機制，應不須立法院同意。

高仙桂也說，目前報章揭露、外界的傳聞都是用現有的情況去設想，且政府要做的主權基金，應該和國家融資信保是不一樣的。