主辦單位IG「突直播TWICE演唱會」粉絲全驚呆 關鍵原因曝光了

娛樂中心／綜合報導

TWICE驚喜宣布大巨蛋加場。（圖／讀者提供）

韓國女團TWICE近來舉辦世界巡迴演唱會，並登上高雄世運主場館一連唱兩天，昨（23日）演唱會完美落幕，然而，掀起大家討論的是，TWICE在演唱會尾聲演唱〈Feel Special〉時，驚喜宣布明年（2025）3月台北場次加場一天，而主辦單位理想國也以直播方式記錄這一幕。

理想國昨（23日）在TWICE演唱會即將落幕之際，突然開啟直播放送現場畫面，瞬間引起大批網友的議論，不過有網友指出主辦單位僅直播7分鐘而非全場，認為應該有取得韓國經紀公司同意，且實際目的是藉此公開明年TWICE台北的演唱會，除了原訂的3月21日之外，還多加碼了3月22日，此消息讓所有粉絲熱血沸騰，尖叫聲不斷，而在宣布完之後，理想國也關閉直播畫面，如今，該直播片段仍留在IG版面，讓粉絲可以時刻回味。

其實，不只明年演唱會加場讓ONCE開心，成員們在演唱會落幕後，似乎也不捨得這是子瑜的家鄉場，竟在大家的呼喚下，破天荒回到舞台上進行二次安可，演唱沒有在歌單上的曲目〈TT〉，感動在場歌迷，而子瑜則在今抵達韓國後，發文感謝大家所做的一切，高喊「回家真好」，顯見對於返鄉開唱十分有感觸。

理想國雖然直播TWICE演唱會，但目的是宣傳明年演唱會加場，全程也只有7分鐘，而非全場。（圖／翻攝自IG）

