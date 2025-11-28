主辦淡江大橋通車路跑僅留平日時段給地方 侯友宜嗆中央「拗蠻」

侯友宜（中）受訪回應淡江大橋通車前活動中央僅留平日給地方辦是「拗蠻」（台語）。（吳嘉億攝）

針對交通部公路局2026年將在淡江大橋完工通車前舉辦路跑活動，名額在開放報名後隨即秒殺截止，地方抱怨沒有保留在地名額，且在通車前只把平日的時段留給新北市政府跟地方辦理。對此，新北市長侯友宜今（28）日受訪回應，對於公路局都沒有和地方商量感到不好，強調不能獨占把好的時間占走，然後剩下來分配也不協調就丟給地方，這樣要怎麼辦活動？是不是太拗蠻（台語）了？呼籲中央跟地方要共同協調，討論圓滿慶祝淡江大橋的通車活動，這才是人民之福，也是淡水、八里人的期待。

侯友宜上午出席新莊區快樂公園啟用典禮，受訪時表示，淡江大橋在他任內跟中央一起合作，總算今年會完工，明年將順利通車，說到淡江大橋成為國門的地標，是新北市的榮耀，也是大家共同打拚，更是淡水、八里人的期待。

侯友宜接著說，看到公路局的規畫，說要分配時間，但作決定都沒有和地方政府商量，感覺這樣很不好；因為活動要辦，中央、地方政府大家要合作，不要中央想要辦什麼，沒有經過地方一起討論，自己想要做什麼就做什麼，這樣不好，地方也無法接受。

侯友宜強調，希望中央要聽進去，任何的活動都是一起要配合，不能獨占把好的時間占走了，然後剩下來分配也不協調就丟給地方，這樣地方要怎麼辦活動？

