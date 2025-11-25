主題公園夯 頻傳遊具受損、遊客傷

彰化縣在埤頭鄉打造第17座主題式共融公園，昨正式啟用。縣府統計，全縣兒少公共遊具意外中，以溜滑梯事故最多。縣長王惠美特地宣導正確下滑方式，並將製作影片推送至國中小校園播放，落實安全教育。桃園市府近年斥資7億元打造7座旗艦型公園，吸引大批民眾朝聖，但遊具頻繁「掛病號」維修，讓人掃興。

近年來，彰化縣多起溜滑梯受傷事件引發家長關注。員林百果山風景區3座塑膠管狀溜滑梯曾因摩擦產生靜電，讓孩童多次遭到「電擊」；另因新設施不到4個月即出現破損，主管單位參山國家風景區管理處在去年五月封閉整修，調整其中一座滑道彎度，並替3座滑梯加裝導地線防靜電。經安檢合格後，滑梯於九月重新開放，最低適玩年齡也從6歲降至2歲。

廣告 廣告

縣府斥資6000萬元打造的「八卦山天空遊戲場」，今年十月完工後也陸續傳出受傷意外：一名14歲國中女生溜滑時腳踝骨折、一名27歲女子下滑時摔倒造成左手骨折，兩人均須手術治療。對此，縣府已調整溜滑道坡度、降低滑速，並在起點設置告示提醒正確使用方式；同時因應假日人潮，研議增派管理人員巡查。

新設的共融公園以埤頭盛產的台稉九號米為意象，主體遊具為米倉造型的「旋轉穀倉」，昨啟用儀式後，王惠美逐項巡視遊具，並站在溜滑梯前手持麥克風提醒家長與孩童，溜滑時應「雙腿朝前、接近底端時雙腳準備著地」，避免不當姿勢造成扭傷或摔落。

縣府表示，除了持續改善遊具設施本體外，也將同步強化教育與宣導。相關單位正製作示範影片，內容包括溜滑梯、攀爬架、鞦韆等常見遊具的安全使用方式，預計於校園循環播放，協助孩童養成正確遊戲習慣，減少公共遊具事故發生。

桃園市府斥資7億元打造7座旗艦型公園，但遊具頻繁維修，桃園市工務局表示，許多遊具損壞都是不當使用造成，例如旋轉盤被當成蹺蹺板、蹺蹺板多人使用超重等，而這些舉動不僅會造成設施毀損，也可能造成孩童受傷。

市府多次請廠商保固維修，但有些設施不在保固範圍，市府額外花了100萬元修繕；修好遊具，市府也在旁設告示，指導正確使用，目前妥善率比以前好些，因公園人潮已不如剛開園時多，民眾漸懂得愛護遊具也是原因之一。

【看原文連結】

更多udn報導

台灣1老街「像貧民窟」？網揭國旅敗筆關鍵：好牌砸爛

生前曾求情…北韓亮麗女軍人被性侵殺害 3學生遭立即處決

幾歲才能找到「能一直做下去」工作？ 網揭殘酷真相

37歲「球王太太」曬性感身材 生三寶仍維持緊實線條