主題樂園歲末優惠大放送！姓名有「這22字」免費入園

全台主題樂園歲末優惠大放送！小人國推出開春強檔優惠，2026年1月5日至1月25日不分平假日，只要姓名中包含「沐、宸、晨、宥、妤、霏、睿、晴、妍、祐、樂、承、澄、品、丞、彤、宇、語、恩、以、希、熙」任一字，出示有效證件即可免費入園暢玩一整天。同行親友最多2人可享每人490元優惠價，另完成官方粉專任務，還有機會抽中2026年3月無限暢遊資格。

小人國 推出開春強檔優惠 。(圖／小人國提供）

頑皮世界即日起至12月31日推出平日入園5折起優惠，全票499元、學童票380元、幼童票280元，指定票種再送60元園區抵用券，但12月25日不適用此方案。

劍湖山 祭出一日限定聖誕優惠， 聖誕節當天穿聖誕主題變裝，門票只要100元。（圖／劍湖山世界提供)

劍湖山世界於12月25日祭出一日限定聖誕優惠，只要全身聖誕主題變裝達70%以上，本人門票只要100元；未變裝遊客也可享均一價299元，當天還加碼施放300秒聖誕高空花火秀，營造濃厚節慶氛圍。

九族文化村同步推出寒假學生專案，即日起至2026年2月6日，憑學生證可享680元優惠價，非纜車維護日還可無限搭乘日月潭纜車，吸引學生族群把握假期出遊。

