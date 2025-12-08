主題樂園跨年焰火 璀璨迎新年

記者李佩玲、張益銘／綜合報導

2025年已進入倒數階段，迎接新年到來，全臺4大主題樂園紛紛推出跨年焰火秀及各式活動。其中，麗寶樂園與六福村分別打造300秒的繽紛焰火秀；劍湖山世界挑戰感官極限，由亞洲唯一的摩天輪主體施放焰火；義大世界則祭出全臺首創的「藍色流星雨焰火」，與民眾一同迎接嶄新的2026年。

義大999秒焰火＋特色煙花 磅礡又繽紛

想好要去哪跨年了嗎？今年義大世界將施放長達999秒的焰火，除有全臺首創的「藍色流星雨焰火」，運用藍色焰火創造出宇宙星河般的唯美幻境外，還有如夢似幻的「流墨幻彩焰火」、「五彩瀑布焰火」、「千輪小花」、「變光焰火」等特色煙花，氣勢磅礴又繽紛；值得一提的是，義大世界還要在大草坪上種出1顆「超級巨大的焰火樹」，在高空炸裂出巨型綠色樹冠，主樹幹與分枝則由熾金火花構成，搭配數以千計的金色光粒垂落，形成輝煌光瀑，充滿活力與希望，藉此祝福大家新年昌盛與繁榮。義大世界表示，今年跨年焰火施放地點與往年一樣，於購物廣場後方的大草皮，該處地形遼闊，焰火展現上相當震撼，且今年更增加高空焰火的部分，滿足全區觀眾的視野，主打從頭到尾毫無冷場。

劍湖山摩天輪焰火秀 挑戰感官極限

劍湖山世界推出亞洲唯一的摩天輪跨年焰火秀，將挑戰感官極限，由亞洲唯一的摩天輪主體施放焰火，結合「舞動無限摩天輪雙輪焰火」、長達1000公尺的「舞擺環山焰火」及「炫彩摩天輪雷射燈光秀」，打造總長達10分10秒，象徵十全十美的璀璨展演。除焰火秀外，摩天輪前的跨年晚會卡司陣容也相當堅強，將由主持人GINO、可緁領軍，攜手艾薇、TRI.BE KELLY林韋希、麗小花、翁鈺鈞、一綾、林琇琪、安勍、Ukaz Bai、Zi、蔡宜軒、SOUL CHU等實力派演出者輪番上陣。此外，人氣職棒啦啦隊員丹丹、安娜、潔潔及舞蹈名師藍波老師也將與現場民眾一同倒數，迎接新年到來。

麗寶實力派藝人開唱 嗨翻舞臺

麗寶樂園則規劃長達300秒的焰火秀，以「馳夢之境Dream Riders」為主題，搭配全臺最大「天空之夢」摩天輪燈光秀啟動，高空彈升的花束瞬間在全空域綻放，如同光馬奔跑在天際劃出一道道弧線；接續金銀多彩流星垂落、螺旋火束升騰，層次交織，整場焰火以光為馬、以夢為路，在空中舞動交織，動感十足。跨年演唱會卡司陣容也再度升溫，將由多組實力派與人氣藝人共同打造最星光熠熠的跨年舞臺，包括實力派影歌雙棲藝人王識賢、金曲歌后魏如萱、唱跳魅力深受年輕族群喜愛的HUR+、以青春舞臺與潮流氣息快速竄紅的新生代團體SEVENTOEIGHT，以及清新系創作歌手許含光等，都將一起加入，為演唱會增添更多亮點。

六福村倒數派對 最High跨年夜

六福村主題遊樂園歲末壓軸盛典「2026六福跨年YA！派對」，邀實力派歌手「影歌雙棲女神」曾沛慈、樂妃女子跨界樂團、與HOt SHOCk樂團帶來震撼舞臺演出，並由人氣DJ Alex營造熱力不斷電的倒數派對，打造最High的跨年樂園夜；最後則施放長達300秒的高空焰火秀，與遊客一同迎接2026年到來。

義大世界2026跨年焰火將打造史上最浪漫的花火盛典。（業者提供）

義大世界將運用焰火打造出1棵超巨大的焰火樹。（模擬圖、業者提供）

劍湖山世界跨年焰火每年都吸引眾多民眾前往欣賞。（資料照片、業者提供）

劍湖山世界推出亞洲唯一的摩天輪跨年焰火秀。（模擬圖、業者提供）

麗寶樂園跨年焰火秀將以「馳夢之境 Dream Riders」為主題，隨著摩天輪燈光啟動後高空綻放。（業者提供）

六福村跨年夜將施放長達300秒的高空焰火秀，與遊客一同迎接2026年到來。（業者提供）