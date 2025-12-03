《乃木坂46》松村沙友理「帶球閃婚」 老公身分曝光了

【緯來新聞網】20211年自《乃木坂46》出到的日本女星松村沙友理以甜美外型走紅，2020年自團體畢業後，她積極投身模特兒與戲劇領域，朝多元藝能方向發展，今（3日）松村沙友理在社群平台上宣布喜訊，透露自己已婚並即將迎來新生命。

《乃木坂46》松村沙友理「帶球閃婚」。（圖／翻攝IG）

松村沙友理在個人Instagram分享一張穿著禮服、懷抱兩隻愛犬的照片，並寫道：「有件私事向大家報告，我已經結婚並且正孕育一個新生命。」她進一步透露，丈夫是任職於東京企業的一般上班族，年齡比她稍長，兩人交往兩年後決定步入婚姻。

《乃木坂46》松村沙友理「帶球閃婚」。（圖／翻攝IG）

事實上，松村過去的戀情也曾引發關注。2022年3月，她被目擊與擁有「富豪YouTuber」封號的HIKARU私下見面。當時為了避免曝光，兩人皆戴帽與口罩，以黑白搭配的低調穿著現身，松村還曾多次獨自進入男方住所，關係引發猜測。不過這段感情後來並未修成正果。

