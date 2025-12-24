久停小貨車突起火 波及多輛車輛幸無人傷

消防隊抵達後以水注灌救起火的小貨車。（民眾提供）

記者張正量／宜蘭報導

宜蘭市林森路三一一巷三十六號旁堤防，二十四日上午十時左右發生火警。一輛停放在路旁的小貨車不明原因突然起火燃燒，民眾發現後立即通報消防單位。消防人員獲報趕抵現場後，迅速佈署水線展開灌救，火勢很快受到控制並順利撲滅。

火警造成小貨車全車嚴重受損，並波及一旁停放的一輛自小客車及兩輛機車。由於現場周邊車輛密集，火勢一度有擴大之虞，所幸消防人員及時處置，避免造成更大損失，整起事故並未造成人員傷亡。宜蘭市慈安里長曹日宏表示，起火的小貨車已停放在該處相當長一段時間，至少三年以上，平時未曾見過車主前來使用或移動，車牌仍在，並非報廢車輛，卻突然發生火燒車情形，確實相當罕見。由於該車前後緊鄰多輛車輛，火警發生時也因此波及其他車輛。

至於詳細起火原因及實際財物損失，仍有待消防及相關單位進一步調查釐清。