久咳、感冒、鼻過敏⋯中醫建議「三九貼」敷貼3穴位舒緩鼻部不適

入冬最強的一波冷氣團即將來襲，中醫師指出，冬季是體內陽氣最弱、寒邪最容易入侵的時候，不少人發現鼻過敏、氣喘或久咳問題容易再度復發，甚至比往年更加明顯。若民眾想趁此時調養冬季虛寒體質、改善過敏症狀，可至中醫診所以「三九貼」調理，有助於恢復身體平衡。











馬偕醫院中醫部內兒科主治醫師張珮琳表示，「三九貼」正是針對冬季虛寒體質所設計的中醫外治方式，將辛溫藥材製成藥餅，敷貼於背部特定經絡穴位，透過穴位敷貼方式，溫補陽氣、扶正祛寒，提升身體對寒冷氣候的調適能力，協助身體恢復平衡。

冬至後「三九天」穴位敷貼



張珮琳說明，三九貼屬於中醫外治法，對於一到冬天症狀就加重的過敏族群，或平時容易手腳冰冷、疲倦怕冷者，三九貼可作為冬季調養的重要輔助選項。依傳統節氣概念，建議在「三九天」期間使用，即冬至後每隔9日進行一次穴位敷貼，一個療程共需敷貼3次。

張珮琳指出，今年三九貼治療期間為2025年12月30日起至2026年2月14日，也可以安排固定回診日期，由醫師依個人狀況評估，調整為每1～2週進行穴位敷貼一次，每年約進行3～4次，兼顧療效與生活作息。





三九貼適用對象與注意事項



張珮琳表示，包括過敏性鼻炎、慢性支氣管炎、容易反覆感冒或體質虛寒、怕冷的患者，以及非處於急性發作的氣喘患者，建議考慮接受三九貼調養。若症狀較為明顯，建議可搭配中藥或針灸同步調理，以提升整體治療效果。不過，是否適合敷貼仍需經醫師專業評估。

張珮琳提醒，除了正在感冒、發燒、肺部感染的患者，以及孕婦、1歲以下嬰幼兒或有嚴重藥物過敏史者等不適合使用三九貼之外，經醫師評估後皆可進行三九貼治療。三九貼是以改善過敏症狀非常溫和有效的中醫治療方式。

張珮琳舉一名長年受鼻過敏困擾的個案說明，每逢冬季症狀明顯加重，常因鼻塞影響睡眠。過去雖固定接受中藥與針灸治療，但停藥後仍容易復發。在醫師建議下配合三九貼調養，發作頻率明顯降低，也減少了中藥服用的需求，直呼「終於不用一到冬天就得準備一堆衛生紙了」。

張珮琳指出，三九貼會將調製好的藥餅敷貼於大椎、肺俞、腎俞等穴位，成人一般建議敷貼2～4小時，孩童因皮膚較敏感，敷貼時間約0.5～2小時即可取下，初次治療多會從較短時間開始，再視反應逐步調整。敷貼可能局部出現發紅、微熱或搔癢感，但若不適感加劇可提前取下藥餅。

張珮琳提醒，首次接受治療者，建議敷貼後於門診稍作觀察10～15分鐘，確認皮膚狀況穩定後再離開並建議敷貼後1～2小時內避免立即沐浴。少數人可能出現小水泡或暫時性色素沉澱，通常可自行恢復，避免搔抓即可。

三九敷貼方法與後續照護





中藥、食療、按摩助提升效果



馬偕醫院中醫部內兒科主治醫師黃家瑩表示，若是過敏性體質較嚴重，臨床上醫師也會依患者體質寒熱屬性及實際症狀，搭配中藥進行整體調理。常見處方包括辛夷散、辛夷清肺湯、葛根湯或小青龍湯等，若患者同時伴隨眼睛癢、頭痛等不適症狀，亦會視情況酌加蒺藜、蟬蛻、川芎等藥物，以加強療效。不過實際用藥仍須由中醫師依個別狀況評估後開立，民眾不宜自行服用。

在日常調養方面，黃家瑩建議，可適度透過食療輔助體質調整，例如以黃耆泡茶，有助補氣、提升身體抵禦外邪的能力，但體質偏燥熱、容易上火者則不宜過量飲用，而四神湯補益脾胃、增強體力，也可作為冬季保健的輔助方式。

此外，透過簡單的穴位按摩，也有助於日常保健與症狀緩解。張珮琳指出，可按壓雙手虎口間的合谷穴、後枕部的風池穴，以及鼻翼旁的鼻通穴，作為平日自我保養的方法，有助於舒緩鼻部不適與頭部壓迫感。

黃家瑩提醒，三九貼屬於體質調養的一環，並非急性治療方式，建議民眾諮詢合格中醫師在專業評估下進行，並依自身狀況規律調養，才能在寒冬中為健康打下基礎。

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為久咳、感冒、鼻過敏⋯中醫建議「三九貼」敷貼3穴位舒緩鼻部不適