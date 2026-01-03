久坐不動恐致髂靜脈壓迫！ 走路不順、下肢腫痛快就醫





【NOW健康 編輯部／整理報導】70歲曹姓婦人患有慢性腎病變第3期，因車禍受傷在仁愛長庚合作聯盟醫院做復健，過程中出現左大腿及小腿腫脹，會診該院心臟內科醫師發現可能有血栓。後續，醫師檢查發現是動脈壓到靜脈，診斷是「髂靜脈壓迫症候群」嚴重時將引發肺栓塞死亡，醫師與家屬討論後採用微創靜脈支架手術，讓林姓婦人左腿消腫繼續復健，順利解除致命危機。



下肢靜脈回流障礙引發腫脹 當心「髂靜脈壓迫症候群」



仁愛長庚合作聯盟醫院心臟內科醫師王美英指出，髂靜脈位於髂動脈和脊椎骨之間，髂靜脈因為受壓而引起的下肢靜脈回流障礙，即是「髂靜脈壓迫症候群」（iliac venous compression syndrome ，IVCS），該症狀可能發生在單腳或雙腳，若未即時治療可能會發生深層靜脈栓塞、肺栓塞等併發症。

廣告 廣告



王美英進一步解釋，該症狀好發族群多為20～50歲女性，或是久坐的上班族，女性發生率較高原因可能是骨盆腔結構和生理週期變化等。這位7旬婦病例較為罕見，很可能是因為車禍受傷臥床而血液循環不佳，所以才會導致下肢發生靜脈栓塞。以下為髂靜脈壓迫症候群常見症狀：



▸下肢腫脹。

▸下肢疼痛。

▸走路困難。

▸合併左下肢靜脈曲張。



症狀輕微先採保守治療 病狀嚴重可評估是否手術治療



髂靜脈壓迫症候群如何治療？王美英表示，臨床先透過電腦斷層與核磁共振檢查為依據，針對無症狀或症狀輕微病人可給予保守治療，例如抬高患肢、避免長時間臥床或坐著，以及口服藥物等；至於症狀較嚴重者則要評估是否動手術。



王美英說明，傳統手術包括髂靜脈切開成形術或襯墊減壓術，雖然手術方式很多，但是大部分手術療效有限。目前球囊擴張和支架植入方式具有傷口小、操作簡便的優點，手術中利用血管內超音波確認靜脈壓迫的位置，決定支架長度和大小，再利用氣球導管進行漸進式靜脈管腔擴張，最後在總髂靜脈置放自膨式靜脈支架。



初期症狀不明顯 出現下肢腫痛、走路不順時盡快就醫



王美英強調，髂靜脈壓迫造成的下肢靜脈高壓初期大多沒有症狀，如果民眾下肢出現不對稱腫痛或是走路不順的情形，建議儘快尋求專業醫師評估檢查，早期發現早期治療，以免發生相關的併發症。



此外，為了維持良好的血液循環與靜脈健康，平時應加強核心肌群與下肢的鍛鍊，例如深蹲、快走、弓箭步等運動，同時避免長時間久坐或久臥。（文章授權／優活健康網）



文字編輯：楊芷晴



# 首圖來源／Freepik



更多NOW健康報導

▸乾眼症刺激性流淚讓人「淚到痛醒」？ 盤點乾眼症治療

▸腦袋關不機？告別焦慮型失眠！ 身心真正休養生息的睡眠之道