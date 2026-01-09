久坐不動、壓力太大恐讓經期更不舒服！中醫辯證論治分「4痛經體質」，調理重點一次看懂

一名三十多歲的女性，平日工作步調快、壓力大、久坐且不運動，每逢經期前一週便出現情緒起伏、焦慮、乳房脹痛等症狀，經期時常痛到需服用止痛藥。後來，經中醫辯證內服中藥調理數週，經前不適與經痛明顯改善。恩主公醫院中醫內婦兒科蕭以釧醫師指出，中醫調理緩解痛經與經前症候群的核心為「辨證論治」，即是透過「望、聞、問、切」找出不適的根本原因，將月經不適歸納為不同的體質類型，對症下藥。他呼籲，女性民眾如生理期症狀已影響日常生活，應積極尋求專業協助，以利及早重拾健康的平衡週期。

八成女性都有過經痛！醫揭4原因增月經不適

痛經與經前症候群（PremenstrualSyndrome, PMS）是女性最常見，卻容易被低估的健康問題之一。根據國民健康署資料，台灣超過八成育齡女性曾出現經痛症狀，其中約5～10%屬於影響日常生活的嚴重痛經。另，依美國梅約診所（Mayo Clinic）資料顯示，約75%的女性一生中會經歷不同程度的PMS不適症狀，包括腹痛、情緒波動、頭痛、疲倦與水腫等。

蕭以釧指出，月經週期的穩定仰賴「下視丘——腦下垂體——卵巢（HPO）軸」的調控。然而，以下4種現代常見的生活型態往往是破壞此平衡關鍵：

壓力與焦慮：壓力提升刺激身體增加皮質醇分泌，干擾排卵與性激素調控，容易導致月經不規則、痛經與經前情緒不穩。

睡眠不足：擾亂荷爾蒙與自律神經，不僅影響月經規律性，也會降低身體的疼痛耐受度，使痛經和PMS更容易發生。

久坐不動：減少骨盆腔血流，造成循環不良，加重經期前後的不適感。

飲食不當：高糖高脂飲食易導致發炎與肥胖，進一步影響荷爾蒙調控，使痛經與PMS比例增加。

辨證找出痛經來源 四大常見體質解析

蕭以釧指出，中醫調理緩解痛經與PMS的核心在於「辨證論治」，即是透過望、聞、問、切找出不適的根本原因，將月經不適歸納為「氣滯血瘀型」、「寒凝胞宮型」、「濕熱蘊結型」、「氣血虛弱型」4種不同的體質類型，對症下藥。而上述個案屬於肝鬱氣滯血瘀型，故以疏肝理氣、化瘀止痛的內服中藥調理。

常見的痛經體質與表現如下：

氣滯血瘀型：典型表現為經期腹部脹痛、乳房脹痛，經色紫暗並常伴有血塊。調理上以疏肝理氣、活血化瘀為主。

寒凝胞宮型：表現為小腹冷痛，遇溫敷則能緩解，經量少且色暗，常有手腳冰冷狀況。調理需溫經散寒、暖宮止痛。

濕熱蘊結型：腹痛呈現灼熱感，經量多而濃稠有血塊，且常伴隨陰道分泌物增加。調理上以清熱除濕為重點。

氣血虛弱型：表現為腹部隱隱作痛（喜按），經量少色淡，臉色或唇色蒼白，容易感到疲倦頭暈。調理則需補氣養血、益氣止痛。

「中醫在調理緩解痛經與經前症候群時，會根據體質採用中藥、針灸與艾灸等多元方式。」蕭以釧進一步說明，中藥著重於調整整體臟腑功能，常以疏肝解鬱、活血化瘀、溫經散寒或補氣養血為主；針灸常取三陰交、關元、中極、太衝等穴位，調節子宮及骨盆區域的循環、減少發炎物質釋放；而艾灸則適用於下腹冷痛、手腳冰冷等偏向「寒凝型」的痛經者，以溫熱的方式散寒止痛。

痛經合併特定症狀恐是警訊 快就醫

蕭以釧亦提醒，若痛經合併特定症狀，需警惕可能存在其他婦科疾病，如子宮內膜異位症、子宮肌瘤、骨盆腔發炎等，應立即就醫進一步檢查。

子宮內膜異位症：若痛經呈現逐年加重、止痛藥效果下降，並伴隨經血量過多、性交痛或不孕，需高度懷疑。

子宮肌瘤：若同時出現經血量過多、經期延長，或有頻尿、便秘等壓迫症狀，可能與子宮肌瘤相關。

骨盆腔發炎：痛經伴隨發燒、下腹持續疼痛、陰道分泌物增加或解尿疼痛，就需提高警覺。

最後，蕭以釧強調，中醫會根據個人體質提供最精準的調理。她建議女性民眾一旦症狀影響日常生活，或出現上述警訊，都應積極尋求專業協助，重拾健康的平衡週期。

