久坐傷身 2到3小時代謝機制就關機

許多人以為只要每天規律運動，就足以抵銷久坐帶來的健康風險。然而，醫學實證，「久坐本身」就是一項獨立且不可忽視的健康危險因子，長時間坐著不動對身體的傷害，遠比多數人想像得更快、更深。

嘉義基督教醫院家醫科醫師安欣瑜指出，根據多篇刊載於PubMed 的系統性回顧與大型世代研究顯示，每天久坐超過8小時，即使平時有運動習慣，仍會顯著增加心血管疾病、第2型糖尿病、代謝症候群，甚至整體死亡率的風險。

她表示，久坐帶來的負面影響發生得非常迅速。實驗研究發現，只要連續坐著2～3小時不動，餐後血糖便會上升，胰島素敏感度也會下降。問題不在於有沒有流汗，而是肌肉缺乏收縮，導致代謝機制被「關機」，身體無法有效利用血糖。

破解久坐其實並不困難。安欣瑜強調，醫學實證相當一致：「每坐30分鐘，就起來活動2～5分鐘。」重點不在於運動強度，而是「讓腿動起來」，例如慢走、原地踏步、去裝水、上廁所，或簡單繞行一下。

研究證實，這類「久坐中斷」能明顯改善血糖與胰島素反應，而且效果與是否有規律運動習慣無關。若暫時還沒有運動習慣，至少不要讓自己長時間一動也不動，「走走、伸展也好，總比一直坐著好」。

安欣瑜也分享近年備受關注的研究發現，抗老化不能只靠有氧運動，重訓更是關鍵角色。許多減重成功的人會發現皮膚變得鬆弛、彈性下降，這是皮膚真皮層支撐結構隨體重下降而減少所致。最新研究顯示，阻力訓練不僅能增肌，還能改善皮膚真皮層厚度、提升支撐感，並降低體內發炎反應，從分子層級對抗皮膚老化。