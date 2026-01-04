久坐危害多 醫生用拳頭秒鬆頸腰椎

現代人一天坐超過8小時，把「屁股麻、肩膀緊」當成小毛病，但神經外科醫師示警，久坐不只變駝背、下腹愈來愈凸，連脖子與腰椎都被悄悄壓扁，而且8成慢性病都與脊椎健康有關，「擁有一副好脊椎，才能掌握健康人生主控權。」

林恩能小檔案

現職：宏恩醫院神經外科醫師、池上好診所駐診醫師

學歷：國防醫學大學醫學系、台北醫學大學臨床醫學博士

經歷：北醫附醫實證醫學中心、神經外科病房主任、李綜合醫院神經外科主任、三軍總醫院神經外科總醫師

「神經系統從腦部延伸至脊椎，並連結至全身所有器官，包括心、肝、肺、腎、淋巴及免疫系統，鮮少人知脊椎神經健康與慢性病有關。」宏恩醫院神經外科醫師林恩能憂心說道，台灣進入高齡化社會，神經退化比例也逐年提升，呼籲大家提早保養。

林恩能指出，長期久坐容易造成「上交叉症候群」與「下交叉症候群」，胸部、脖子、下腹、臀肌緊到不行，這是典型的肩膀前傾、脖子烏龜化、肚子向前跑。他不諱言，很多人以為久坐導致身材走樣，但罪魁禍首是姿勢崩壞。

記者好奇該如何緩解頸腰椎不適？他向《民報》分享，獨門自創的「拳頭神技」，「不論站著或坐在椅子上，人人都能簡單上手，30秒讓頸椎和腰椎變輕鬆。」

2招拳頭神技 頸腰同時解鎖

林恩能伸出左右手，把手掌握緊變成拳頭，重疊放在下巴和胸骨之間，「頭部和拳頭呈現直線，拎著頭往上。」這個動作就像「吊脖子」，可以放鬆頸部肌肉、減輕神經壓迫、舒緩痠痛。

接著將身體打直、肩胛微後縮，就像「喚醒」被擠壓的腰椎。林恩能透露，只要維持30秒，反覆多做幾次，就能打破持續僵硬的惡性循環，讓頸腰椎舒緩放鬆，還能讓思緒變得更清晰。

酸麻代表神經出問題

除此，林恩能嚴肅說道：「只要感到酸或麻，代表身體亮紅燈，絕對不能輕忽。」

他以手部發麻為例，「有患者說好像螞蟻在爬，或隔著手套摸東西。如果手部觸感或靈活度下降，例如拿筷子夾花生會掉下來，暗示神經有狀況。」

此外，如果酸麻痛從屁股蔓延至大腿或小腿，甚至影響到日常走路，可能與脊椎病變有關，像椎間盤突出或坐骨神經痛，嚴重的神經壓迫，可能導致走路時腳掌無法上提，造成走路掉拖鞋的狀況。

「脊椎疾病的最大敵人是時間，早期診斷和治療的效果最佳。若陸續有疼痛感，或持續超過3個月、嚴重影響到日常生活作息與動作，應尋求醫療幫助。」林恩能呼籲國人不要錯失治療黃金期，因為初期治療，多半使用藥物或物理治療、休息即可恢復。