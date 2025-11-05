久坐害中風、糖尿病！研究曝「日做簡單1事」風險大降 心梗也少10％

記者蔣季容／台北報導

久坐小心坐出糖尿病和中風。（示意圖／資料照）

你是否天天黏在椅子上呢？小心坐出糖尿病和中風！最新研究指出，每天只要少坐30分鐘，用來做簡單的家務，或是飯後快走，就能大幅降低罹患糖尿病與心血管疾病的風險。此外，如果所有成年人每天都少坐30分鐘，每年可望減少10%的心肌梗塞的新發病例。

營養師薛曉晶在臉書表示，根據牛津大學發表於發表於《The Lancet Regional Health – Western Pacific》最新研究，追蹤了46萬名成年人長達12年，每天用中強度活動，例如簡單的家務、飯後快走取代30分鐘的久坐，糖尿病風險可下降3-4%，中風下降2-3%，心肌梗塞更可減少5-8%。即使不是運動咖，只要「少坐一點點」，就能為身體帶來顯著的代謝效益。

研究團隊估計，如果所有成年人每天都少坐30分鐘，每年可望減少10%的心肌梗塞和5%的糖尿病新發病例。就連睡眠不足的人，如果能用短暫休息或小憩來取代部分久坐，中風與心臟病風險也能降低約3%。

薛曉晶提醒，長期久坐不僅讓下肢血液循環變差，更會降低胰島素敏感度、削弱肌肉燃燒糖分的能力，結果就是血糖飆升、脂肪堆積。可以試試飯後10分鐘洗碗、掃地、曬衣服，這些家務就能消耗70-100大卡，有效穩定飯後血糖。或是午休前5分鐘起身伸展或快走一下，促進下肢循環、穩定血壓。睡前10分鐘也做些拉筋與深呼吸，放鬆緊繃的身體，幫助你更好入睡。

「這樣吃」也能幫身體動起來

薛曉晶表示，想讓身體的能量循環順暢，這五種營養素不可少，包括鎂、 Omega-3脂肪酸、維生素D、花青素與多酚、膳食纖維，這些營養素能協同作用，降低發炎、強化代謝穩定性，讓你「多動」的效果事半功倍。

