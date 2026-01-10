久坐成「中風」危險因子！ 長途飛行右手無力送醫竟確診「腦中風」





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】一名35歲健康女性從歐洲長途飛行返台，下機後突然頭暈、說話不清、右手無力，送醫確診為腦中風。檢查發現久坐造成腿部血栓，血塊意外穿過心臟的先天性小孔衝進腦部。其實中風早已不是老年人的專利，長時間久坐加上生活壓力的現代青壯年，都可能成為下一個受害者。



台灣年輕型中風患者增 每7位中風病患就有1位是45歲以下的年輕人



台灣年輕型中風患者比例在近十多年間暴增，每7位中風病患就有1位是45歲以下的年輕人。根據衛福部111年統計，腦血管疾病為國人10大死因第5位，平均每42分鐘就有1人死於腦血管疾病。青壯年正值事業巔峰，一旦中風不僅失去經濟支柱，龐大的醫療與照護費用更讓家屬身心俱疲。

國泰醫院神經外科謝政達主任指出年輕人中風的主因與老年人較不相同。台灣工作型態傾向久坐少動、工時長、壓力大、睡眠不足，加上飲食偏向高油高糖高熱量、蔬果攝取不足，使身體長期發炎、血管提早硬化。壓力是最常被忽略的隱形殺手，當面對壓力時會導致交感神經興奮、血管收縮、血壓飆升，若再疊加不良飲食與作息，極容易引發中風。



控制三高、打破久坐 牢記「臨微不亂」口訣把握黃金搶救期



世界中風組織指出，9成的中風是可以預防。國民健康署提醒，若符合8大危險因子中的3項就屬高危險族群，危險因子包括：吸菸、運動量不足、肥胖、高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動及腦中風家族史等。謝政達主任提醒預防中風要從改變生活做起：每週運動至少3次、每次30分鐘，選擇快走、游泳、騎自行車等有氧運動；飲食掌握少調味品、低油脂、少加工食品、多蔬果、多高纖的原則；還有打破久坐習慣來減少糖尿病、中風、心肌梗塞等風險。



謝政達主任建議上班族們每坐1小時就起身活動，保持血液循環順暢；此外，維持理想體重、戒菸節酒、充足睡眠、定期健康檢查都是重要防線。當出現持續頭痛、肩頸僵硬、手腳麻木或視力模糊時，應立即就醫；記住中風口訣「臨微不亂」：「臨」時手腳軟、「微」笑也困難、講話「不」清楚、別「亂」快送醫，把握黃金搶救時間，用健康的生活習慣對抗中風最有力的武器。



