久坐族必看：簡單「每小時走2分鐘」大幅降低死亡風險

「多運動、少吃油膩、多吃蔬菜、不要吃過量」，大家都想更健康，可是好習慣卻很難持續。雖然現代人平均壽命延長，但是隨著生活型態改變，經常坐比站的時間長，如坐著看電視、工作、打電腦、讀書等，但是久坐不動的結果，將導致人越來越不健康。專家指出，久坐的人，最好每小時起來走動2分鐘。

從研究中發現活動的重要性

美國猶他大學的研究人員利用2003～2004年間，接受「美國健康與營養檢驗調查」的3626位受試者的資料進行分析，了解一般人和慢性腎臟疾病患者進行低度和輕度活動的重要性。

每小時起來走動2分鐘，就能降低死亡率達33％

結果顯示，每週至少進行150分鐘中等強度活動，或是75分鐘的高強度活動是最好的，而久坐的人，只要每小時起來走動2分鐘，就能降低死亡率達33％，慢性腎臟疾病患者每小時走動2分鐘更可降低41％的死亡率。這些受試者大部分每天超過一半的時間坐著，而患慢性腎臟疾病的人，更有超過2／3的時間坐著。

