久坐族有救了！醫揭痔瘡用「微創手術」立刻回歸正常生活

一名35歲林姓上班族因長期久坐、飲食不規律並嗜吃辛辣，導致痔瘡經常反覆出血！經臺北市立萬芳醫院大腸直腸科劉開元醫師評估後，接受「微創雷射輔助痔瘡切除手術」，術後隔天即能正常上班，生活品質大幅提升。

一名35歲林姓上班族因長期久坐、飲食不規律並嗜吃辛辣，導致痔瘡經常反覆出血！（示意圖／Pixabay）

臺北市立萬芳醫院大腸直腸科劉開元醫師表示，現代人常因久坐、久站、水分攝取不足、飲食不均或頻繁應酬等因素，導致痔瘡出血或排便疼痛而就診。「痔瘡是與生活習慣密切相關的文明病，當流血、疼痛或脫垂等症狀影響日常生活時，就應積極治療。」劉開元指出，許多患者聽到需要「開刀」便望之卻步，然而現代醫療技術已大幅進步，雷射治療能以精準、低侵入方式改善症狀，治療過程更安全，也更容易被接受。

林小姐的情況屬於第二度內痔，合併贅皮並反覆出血。由於保守治療效果有限且嚴重影響生活與工作，劉開元建議以微創雷射手術治療。此手術適用於第一至第三度內痔與輕中度混合痔，透過雷射能量導入痔瘡組織，使血管凝固、組織收縮，痔瘡逐漸萎縮並自然吸收。整個手術過程約一至兩小時完成，無需住院，特別適合無法長時間請假的上班族。

與傳統痔瘡手術相比，雷射治療優勢明顯。劉開元解釋「雷射治療的傷口極小，僅約原子筆筆芯大小，通常三個點即可完成治療。術中與術後出血量少、疼痛輕微、復原快速，也較不易發生肛門狹窄或排便困難等後遺症。」若患者合併贅皮，醫師也能同場微創修整，外觀自然、疤痕不明顯。根據臨床追蹤資料顯示，目前接受此手術的病人滿意度高達九成以上。

臺北市立萬芳醫院大腸直腸科劉開元醫師。（圖／萬芳醫院提供）

術後的恢復管理同樣重要，劉開元表示，術後第一週為恢復期中最不適的階段，可透過冰敷減輕腫脹與疼痛，避免辛辣、生食，以防刺激傷口或引起感染；同時搭配軟便藥減少排便時用力。清潔方面，建議以約40度溫水坐浴取代衛生紙擦拭，每日3至4次、每次5至10分鐘，有助於保持傷口清潔與促進癒合。運動方面則應避免深蹲等增加腹壓的動作，而輕度活動如散步或騎腳踏車皆可正常進行。

「痔瘡的形成除了體質因素，也與生活習慣密切相關。」劉開元特別提醒，長時間久坐、便祕、腹瀉、嗜辣，甚至上廁所滑手機，都是常見誘因。若術後仍維持不良習慣，即使治療成功也可能復發。研究數據顯示，微創雷射痔瘡手術的症狀改善率可達七至九成以上，長期復發率僅約五至九％，效果穩定且安全性高。

劉開元強調，痔瘡其實是人體正常結構的一部分，協助肛門閉合與控制排便，但當血流不順或壓力過大導致組織膨大時，就會引起不適。及早就醫、改善生活習慣，才能真正遠離疼痛，重拾健康自在的生活。

