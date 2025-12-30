久坐族的救星！微創雷射痔瘡治療恢復快、隔天就能上班

35歲的上班族林小姐，因長時間久坐、飲食不規律又嗜吃辛辣，長期受痔瘡反覆出血所苦。她曾多次接受保守治療與內痔橡皮筋結紮術，症狀仍未改善。經臺北市立萬芳醫院大腸直腸科劉開元醫師評估後，接受「微創雷射輔助痔瘡切除手術」，術後隔天即可上班，僅在第一週感到輕微不適，三週後便恢復正常生活，生活品質明顯提升。

劉開元醫師表示，現代人因久坐、久站、水分攝取不足、飲食不均或頻繁應酬，常因痔瘡出血或排便疼痛前來就診。痔瘡是與生活習慣密切相關的文明病，若出現流血、疼痛或脫垂等症狀影響日常生活，就應積極治療。許多人聽到「開刀」便退卻，但隨著醫療技術進步，現代雷射治療能以精準、低侵入的方式改善症狀，治療過程更安全，也更容易被接受。

林小姐屬於第二度內痔，合併贅皮並反覆出血。由於保守治療效果有限且影響生活與工作，因此建議以微創雷射手術治療。此手術適用於第一至第三度內痔與輕中度混合痔，透過雷射能量導入痔瘡組織，使血管凝固、組織收縮，痔瘡逐漸萎縮並自然吸收。整個過程約一至兩小時完成，無需住院，對上班族而言相當便利。

與傳統手術相比，雷射治療的傷口極小，僅約原子筆筆芯大小，通常三個點即可完成治療。術中與術後出血量少、疼痛輕微、復原快速，也較不易發生肛門狹窄或排便困難等後遺症。若患者合併贅皮，醫師也能同場微創修整，外觀自然、疤痕不明顯。根據臨床追蹤，目前接受此手術的病人滿意度高達九成以上。

術後第一週為恢復期中最不適的階段，劉醫師建議可透過冰敷減輕腫脹與疼痛，避免辛辣、生食，以防刺激傷口或感染；搭配軟便藥減少排便用力。清潔方面，建議以約40度溫水坐浴取代衛生紙擦拭，每日3至4次、每次5至10分鐘，有助於保持傷口清潔與促進癒合。運動方面，避免深蹲等增加腹壓的動作，輕度活動如散步或騎腳踏車皆可進行。

劉開元醫師提醒，痔瘡的形成除了體質因素，也與生活習慣密切相關。長時間久坐、便祕、腹瀉、嗜辣，甚至上廁所滑手機，都是常見誘因。若術後仍維持不良習慣，即使治療成功也可能復發。研究顯示，微創雷射痔瘡手術的症狀改善率可達七至九成以上，長期復發率僅約五至九％，效果穩定且安全性高。

他強調，痔瘡其實是人體正常結構的一部分，協助肛門閉合與控制排便，但當血流不順或壓力過大導致組織膨大時，就會引起不適。及早就醫、改善生活習慣，才能真正遠離疼痛，重拾自在生活。



圖/臺北市立萬芳醫院大腸直腸科劉開元醫師指出，微創雷射輔助痔瘡切除手術傷口小、疼痛輕、恢復快，深受上班族患者青睞。（萬芳醫院提供）



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為久坐族的救星！微創雷射痔瘡治療恢復快、隔天就能上班