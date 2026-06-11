久坐族福音！餐後1動作「血糖最高降逾5成」 營養師曝關鍵

【緯來新聞網】現代人忙於工作，常常上班一坐就是好幾個小時，回家後又不運動，導致血糖失控。對此，營養師分享美國研究，只要一個動作，就可以幫助餐後血糖大幅降低、胰島素分泌減少，也能有所改善血脂肪VLDL。

久坐又沒時間運動，血糖很容易飆高。（示意圖／翻攝自pixabay）

營養師Angela在社群平台貼出影片，要是平時習慣久坐或沒時間運動，飯後又懶得走路，那一個要將這個動作謹記在心。她提到，美國有個研究讓受試者進行「比目魚肌伏地挺身」（Soleus Push-up），讓小腿後側的比目魚肌藉由踮腳尖再放下而運動。



Angela解釋，比目魚肌是塊特別的肌肉，它不仰賴肝醣，而是直接運用血液中的葡萄糖和脂肪酸，只要持續反覆進行動作，就能讓這塊肌肉持續參與代謝。研究證實，「比目魚肌伏地挺身」能幫助餐後血糖降低39至52％，胰島素分泌減少41至60％，另外對血脂肪中的極低密度脂蛋白（VLDL）也具有改善的效果。



Angela提醒，進行「比目魚肌伏地挺身」的時候，膝蓋要彎曲呈90度，腳尖不離地，接著把腳後跟抬到最高處，感受到緊繃後放下來，再做下一個。當然能去運動更好，不過要是忙到沒時間，就很適合久坐族。此外，也要注意這個動作「幅度大」比速度快更重要。

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