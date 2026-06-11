久坐沒時間運動？營養師教「1動作」 餐後血糖最高降52%

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

營養師Angela分享，透過進行「比目魚肌伏地挺身（Soleus Pushup）」，有助於降低餐後血糖，並改善胰島素代謝及血脂肪。（翻攝自pexels）

許多人長時間久坐辦公室、缺乏運動，營養師Angela近日在臉書分享一項來自美國的研究指出，其實只要在坐著時反覆做一個簡單動作，不僅能降低餐後血糖39%至52%，還能改善胰島素跟血脂肪。

Angela引述研究表示，受試者在持續進行所謂「比目魚肌伏地挺身（Soleus Push-up）」後發現，餐後血糖可下降約39%至52%，胰島素分泌則減少約41%至60%，同時血脂中的極低密度脂蛋白（VLDL）也有改善。

廣告 廣告

動作方式為坐姿、膝蓋維持約90度、腳尖貼不離地，再反覆抬起與放下腳後跟跟，使小腿持續收縮。Angela也提醒，動作時，幅度比速度更重要。這項動作的關鍵在於持續刺激小腿後側的比目魚肌運作，由於比目魚肌相較其他肌肉較少依賴肝醣，而是直接利用血液中的葡萄糖與脂肪酸作為能量來源，因此當肌肉持續收縮時，有助於消耗血糖與脂肪酸。

Angela表示，這個動作不受場地限制，無論是在辦公、滑手機或追劇時都能輕鬆進行。雖然無法取代規律運動，但對於長時間久坐的上班族而言，利用零碎時間動動腳跟，也是一種簡單又容易執行的健康習慣。

更多鏡週刊報導

梅雨高濕度成細菌溫床？營養師提醒粽子保存3原則：出現「這異狀」快丟

直擊老鷹捕鴿怒吼「放開牠」！女被檢舉騷擾保育類 結果曝光

西門町一脆甜甜圈爭議延燒！為趕租客「拆樓梯、鋸水表」 受害店家：三觀完全被毀

第二波梅雨再開！全台連下5天 預估端午「出梅」轉夏