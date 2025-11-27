久坐超傷身、奪命！研究揭「1物」真可補救：讓血管有彈性

記者施春美／台北報導

久坐已成為現代生活的日常，而久坐已被確定會增加死亡率、心血管疾病、代謝疾病等風險。（圖／資料照）

久坐已成為現代生活的日常，而久坐已被確定會增加死亡率、心血管疾病、代謝疾病等風險。食安專家韋恩（楊世煒）表示，一項研究發現，可可黃烷醇可以抵銷久坐造成的傷害。黃烷醇是類黃酮的一種，是植物多酚的一員，常見於茶、無糖可可、莓果類、蘋果、李子、堅果等。

楊世煒在其臉書粉專「韋恩的食農生活」表示，久坐會傷身是因久坐會傷害血管。研究證實，只要1~6小時的持續久坐，就足以降低血管內皮功能，而此功能常以 FMD（血流介導擴張程度，可評估血管內皮功能）衡量，下降代表血管釋放一氧化氮的能力變差。

值得注意的是，久坐造成的 FMD下降會最先出現在下肢血管，降幅可達 1.75~ 2.51%。FMD 每下降1%，未來心血管事件風險可能就提高13%。

楊世煒表示，英國伯明罕大學研究團隊最新研究發現，可可黃烷醇可以幫助久坐造成的傷害。黃烷醇是類黃酮的一種，屬於植物多酚的一員。研究團隊招募40位健康年輕男性，一半心肺適能佳，一半適能較低。他們在連續久坐2小時之前，分別飲用高黃烷醇的可可飲、低黃烷醇的可可飲。

結果發現，喝低黃烷醇組者的血管功能下降，高黃烷醇組完全沒有下降。所有喝低黃烷醇可可的人，在久坐2小時後都出現，血流減少、血壓(舒張壓)上升、腿部肌肉氧合下降。楊世煒表示，這意味久坐會讓血管「短時間內老化」，但喝高黃烷醇可可的人，血管功能都未下降。「這顯示，黃烷醇能阻止久坐造成的血管功能衰退。」

楊世煒表示，黃烷醇是存在於蔬果、茶葉、堅果與可可豆中的植物多酚，過去的臨床研究已證實，它能改善血管一氧化氮(NO)生成、提升血管內皮反應性。

他表示，民眾平常應避免久坐，每工作一小時最好站起來1~2分鐘、走幾步、伸展一下。但若真無法避免，多攝取富含黃烷醇的食物也有助血管健康。黃烷醇常見於茶、無糖可可、莓果類、蘋果、李子、堅果等。

